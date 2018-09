Federação de Atletismo convoca assembleia geral para o dia 24 de setembro

A Federação Acreana de Atletismo (FACAt) convocou, na última semana, uma Assembleia Geral Extraordinária para discutir o futuro do Atletismo Acreano após a renúncia do professor Afonso Alves da Presidência da entidade. A reunião, aberta á comunidade, será realizada no próximo dia 24 de setembro, na sede da entidade.

A convocação foi feita aos clubes e associações filiadas por meio de Nota Oficial publicada no site da entidade, e deve reunir pelo menos cinco das entidades práticas da modalidade. Além de traçar os próximos passos da entidade, a Assembleia Geral deve discutir a situação administrativa e financeira da federação e, ainda, validar adequações necessárias ao Estatuto Social.

A reunião acontecerá no próximo dia 24, com primeira convocação às 19 horas, na sede das Associações Comunitárias e Federações Esportivas, no Parque da Maternidade, em Rio Branco. Árbitros, treinadores e profissionais do setor, além de atletas, devem participar da reunião.

Para ver a convocação, por meio da Nota Oficial nº 05/2018, clique aqui.