Dando a volta por cima

No início do ano não podia nem sair nas ruas de Cruzeiro do Sul, tal era o seu desgaste, mesmo não sendo culpado de ter recebido uma cidade destruída como herança. Aos poucos foi se firmando, ruas foram recuperadas, restabelecendo boa parte da iluminação pública, abrindo novas ruas, lixo sendo recolhido sem atraso, criou uma central de distribuição de medicamentos para evitar desvios, enfim, o prefeito Ilderlei Cordeiro está em franca recuperação da sua imagem como gestor e como político. Há muita coisa ainda a ser feita, mas está no caminho correto. Acertou em colocar num posto chave da gestão alguém com larga experiência, como a técnica Ildecleide Cordeiro, para fazer um ajuste fiscal nas contas e tudo se moldou. Nesta eleição, o Ilderlei (foto) voltou ser protagonista no cenário político do Juruá. Realizou semana passada a maior carreata desta eleição, percorrendo Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com seus candidatos majoritários e proporcionais. Voltou ao jogo..

DEBANDADA NO SENADO

O presidente do PHS, Manoel Roque, anunciou ontem, oficialmente, que fechou a chapa que o partido vai apoiar com Marcus Alexandre (PT) ao governo, Márcio Bittar (MDB) r Ney Amorim (PT) ao Senado. A FPA perdeu nesta eleição o que tinha de sagrado, a unidade da coligação.

OPINIÃO TÉCNICA

Começa a se notar na disputa do Senado o candidato Sérgio Petecão (PSD) descolado na frente e com votos consolidados e, brigando sem favorito pela segunda vaga, os candidatos Jorge Viana (PT), Márcio Bittar e Ney Amorim (PT). Minoru Kinpara (REDE) é franco atirador.

ESTA É A QUESTÃO

Este quadro confuso para o Senado é explicável pelo fato de que, quatro dos candidatos que estão no grupo de elite com as maiores intenções de votos, quem não é senador já passou com sucesso pelas urnas e todos ancorados numa estrutura milionária dos seus partidos.

PROBLEMA CRUCIAL

O problema crucial do candidato ao Senado, Minoru Kinpara (REDE) é ser um excelente nome na disputa, mas por um partido nanico, sem estrutura financeira e sem uma base parlamentar.

FLAVIANO MELO

Um dos nossos mais respeitáveis políticos está entre os que estão fazendo uma das campanhas mais certinhas nas redes sociais. Com comentários curtos, mas objetivos. Aliás, a sua campanha de rua também não deixa nada a desejar. O velho lobo conhece a floresta.

DINHEIRO NÃO É PROBLEMA

Dinheiro na campanha não é problema para o grupo do ex-prefeito Vagner Sales (MDB). A sua filha e deputada federal Jéssica Sales (MDB) recebeu 2 milhões de reais e sua mãe, ex-deputada Antonia Sales (MDB), ganhou de mimo do partido 420 mil reais. O MDB está buiado!

QUEM QUER DINHEIRO?

Consta ainda do levantamento feito pelo colega Fábio Pontes para o ac24horas, que a deputada Eliane Sinhasique (MDB) tem 282 mil reais para jogar para cima e 222 mil para o vereador Roberto Duarte (MDB) sair gritando: quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro?

FARRA DO FUNDO ELEITORAL

Esta grana que está correndo solta no MDB e nas outras siglas faz parte da cota que cada partido recebeu do chamado Fundão, que foi a criação imoral pelos deputados federais e senadores de um montante de 1,7 bilhões de reais para ratear e bancar suas campanhas.

NÃO NA FRENTE E OUTRA ATRÁS

Os candidatos a deputado estadual do PDT vão disputar a eleição com uma mão na frente e a outra atrás. O presidente Luiz Tchê (PDT) raspou a grana partidária toda para o seu bolso.

MASSA DE BOLO

A candidatura do Jair Bolsonaro (PSL) à presidência parece massa de bolo, quanto mais se bate mais cresce. Subiu para 30% nas intenções de votos na nova pesquisa do instituto BTG Pactual. Ciro Gomes (PDT) emplacou 12% e, empatados em 8% Marina Silva (REDE), Geraldo Alckmin (PSDB) e Fernando Hadad (PT). Bolsonaro está praticamente certo no segundo turno.

MARINA DESABOU

Na pesquisa do Data-Folha quem mais perdeu pontos foi a Marina (REDE), desabou em 6%.

CHAPA FECHADA

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, que chegou a conversar sobre uma aliança com o candidato ao Senado, Ney Amorim (PT), refluiu e vai apoiar Sérgio Petecão (PSD) e Márcio Bittar (MDB), candidatos da coligação do senador Gladson Cameli (PROGRESSISTA).

NÃO FARÁ FALTA

O candidato ao governo, Gladson Cameli (PROGRESSISTA), vem prometendo em suas entrevistas acabar com as assessorias especiais do governo, que paga salários de 19 reais. Se ganhar e tomar a medida não causará problema de gestão. Não são essenciais como são atualmente ocupadas, a maioria apenas por critérios políticos.

DUAS FRENTES

O candidato ao governo pelo PT, Marcus Alexandre, não foi um fraco gestor na PMRB. A sua dificuldade é que tem que enfrentar duas frentes nesta sua campanha ao governo: o fogo amigo de um governo estadual mal avaliado nas pesquisas e os seus adversários da oposição.

SINAL NEGATIVO

As pesquisas indicam que, a esperança dos defensores da candidatura do Coronel Ulisses Araújo (PSL) de crescer na onda da visita do Jair Bolsonaro (PSL) ao Acre, não se concretizou, não chegou aos dois dígitos. Se continuar caindo, a eleição pode findar no primeiro turno.

NÃO ESTÁ MORTO

Não apostem quem o deputado Josa da Farmácia (PODEMOS) está morto politicamente. As suas reuniões em Cruzeiro do Sul conseguem congregar os maiores públicos. Josa está vivo.

ARRASTÃO DO PRB

Têm sido destaques no PRB, os arrastões que os candidatos a deputado federal e deputado estadual, vereador Manuel Marcus (PRB) e Juliana Rodrigues (PRB), respectivamente, fazem nos bairros da cidade, reunindo multidões. São duas campanhas bem azeitadas.

VEREADOR MAIS ATUANTE

Sem nenhum temor de errar: o vereador Roberto Duarte (MDB) é uma das gratas revelações da nova safra de políticos, pela coragem que tem no enfrentamento com o poder. Roberto disputa uma das vagas de deputado estadual. Diria ser um dos nossos melhores vereadores.

BOMBA DE EFEITO RETARDADO

Seja quem ganhar o governo terá sérios problemas de governabilidade, porque pegará um Estado no teto de gastos da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem indústrias, obras paradas, uma Previdência Social deficitária, desemprego alto, insegurança e dívidas de empréstimos a vencer. Tem que começar fazendo um corte raso na paquiderme máquina estatal.

NADA QUE POSSA AJUDAR

Andei vendo os programas dos principais candidatos a governador no horário eleitoral. A maioria, bem feitos tecnicamente, mas no conteúdo, nada que possa se crer que terá alguma influência no processo eleitoral ao ponto de eleger ou derrotar um dos candidatos.

ISSO CONQUISTA

O que ganha o voto não é o discurso nos atos de campanha, programas na televisão, mas os arrastões nos bairros, quando o candidato tem a oportunidade de falar direto com o eleitor.

MATANÇA CONTINUA

As matanças voltaram aumentar neste final de semanas com vários mortos e feridos.

DUPLA FAZENDO TERROR

Uma dupla numa moto anda fazendo um arrastão pelas ruas do Tropical, principalmente, nas paradas de ônibus. Urge que o secretário de Segurança, VanderleY Thomás, dê maior atenção a este bairro, com ações constantes e não ocasionais.

ACABOU COM OS VENDILHÕES

O MP-AC acabou com os vendilhões do templo. O que foi uma farra política em outras campanhas em igrejas evangélicas, na atual eleição acabou a mania de transformar locais de orações em currais eleitorais. O Pastor que insistir em fazer comício nos cultos será punido.

CAMPANHA PROFISSIONAL

O candidato a deputado estadual pelo PV, Pedro Longo, faz uma campanha profissional e ética. É um alento para tanta sujeira na política, ver alguém do porte de um Juiz de Direito aposentado, como o Longo, disputando um cargo eletivo. A política precisa se limpar.

MAURA AKINO

Antes de ser candidata à deputada estadual pelo PV, Maura Akino, faz um trabalho admirável que é cuidar de animais abandonados nas ruas e mais não faz por falta de recursos. Seria bom a ALEAC ter uma pessoa que possa ter um discurso voltado para as causas humanísticas.

APOSTANDO TUDO

Há uma euforia dentro do chapão de deputado federal da coligação do Gladson Cameli (PROGRESSISTA) de que farão no barato quatro deputados. Temos de ver se as chapas do PDT ou a do PSL terão votos para eleger alguém. Contas exatas sem levar isso em conta é ilação.

PULOU DA CANOA

Quem estava ontem com o adesivo do Gladson Cameli (PROGRESSISTA) no peito na caminhada em Plácido de Castro era o ex-prefeito do PT de Capixaba, Joais. Este era um petista ferrenho.

MANTENDO A MESMA PEGADA

O candidato do PT, Marcus Alexandre, vem mantendo a mesma pegada de acordar cedo e ir para os bairros, cumprindo agendas que entram pela noite. E mantendo sempre otimismo. Há todo um clima no comando da campanha de que a eleição se decidirá no segundo turno. Não há dentro da campanha do Marcus nem um desalento por resultado de pesquisas. Dizem que há um otimismo. É a informação que tem chegado à coluna por políticos da FPA.