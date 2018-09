Bolsonaro retira sonda nasogástrica

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do Núcleo da Cidadania realizará na próxima sexta-feira, 14 de setembro, a 5ª Edição do Projeto “Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você”, em parceria com a 3ª Edição do Projeto “FAAO na Comunidade”.

O projeto que já promoveu mais de 14 mil atendimentos será realizado na escola estadual Pedro Martinelo, no bairro Montanhês, das 8h às 15h. O evento conta com a parceira de diversos parceiros que unem esforços para garantir atendimentos básicos à comunidade.

Para o coordenador do projeto, Celso Araújo, a ação tem como finalidade garantir o acesso à justiça e aproximar a comunidade da Instituição.

“É importante que todos participem, pois é um evento realizado para comunidade e tem por objetivo levar cidadania para todos, por meio dos serviços oferecidos gratuitamente. Além de evitar que as pessoas gastem tempo e dinheiro para se deslocar em busca desses atendimentos”, disse.

A 5ª edição do projeto conta com o apoio da Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO) e a parceria do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), Instituto Dom Moacir (IDM), Senac, Sesi, Sine, Ótica Brasil, Café Contri, Miragina e Casa de Carne Floresta.

A ação também conta com a parceria do Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), Secretaria Estadual de Educação (SEE), Secretaria de Estado de Pequenos Negócios (SEPN), Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres do Acre (SEPMulheres), Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE); Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Educação (SEME), Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SEMCAS) e Casa Rosa Mulher.

Confira os serviços que serão oferecidos:

-Atendimento jurídico cível e criminal;

– Atendimento médico com clínico geral e pediatria;

-Atendimento psicológico;

-Atendimento e cadastro do bolsa família;

-Atendimento e notificação de violação contra a mulher;

– Balcão de negócios “Como iniciar seu próprio negócio”;

– Orientação financeira e planejamento familiar;

-Espaço reservado para as crianças com mala de leitura, jogos didáticos, músicas infantis e contação de estórias;

-Corte de cabelo e designer de sobrancelha;

-Atividades recreativas e jogos de mesa-xadrez, ping pong e dama;

-Realização de receitas de culinária com o “Mesa Brasil”;

-Cinema com pipoca;

-Aulas de dança;

-Teatro;

– Venda de produtos regionais: bolos, salgados, etc.

– Orientação e cadastro quanto às vagas de empregos;

– Conserto de computador e notebook;

– Doação de mudas de arvores frutíferas;

– Oficina de reciclagem;

-Palestras e rodas de conversas com diversas instituições.