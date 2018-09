Solange Almeida encerra festival de praia de Boca do Acre com show de forró

O Banco da Amazônia prorrogou até o dia 28 de setembro, as inscrições para os três editais de patrocínio 2019 da Instituição, voltados a projetos nas áreas de cultura, meio-ambiente, social, de esportes e de eventos, incluindo a realização de feiras e exposições. São cerca de R$ 2,5 milhões disponíveis a pessoas físicas e jurídicas. “Com esse aporte, somamos quase R$ 15 milhões investidos na Amazônia, desde 2013, em inúmeros projetos que reforçam o papel do banco como agente do desenvolvimento regional e defensor da identidade, da sociedade e da cultura local”, informa Geraldo Monteiro Júnior, coordenador de Patrocínio, Promoção e Gestão da marca, em exercício. Nos últimos seis anos, a Instituição recebeu mais de quatro mil projetos e aprovou 680, executados nos estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins.

No Edital de Seleção Pública de Patrocínio, os projetos apresentados devem ter orçamento de até R$ 35 mil. O Edital de Chamada Pública de Projetos com Lei Rouanet 2019 é destinado à seleção de projetos beneficiados com incentivo da Lei Rouanet, desenvolvidos por entidades privadas e sem fins lucrativos e que tenham como objetivo contribuir para a melhoria do acesso à cultura regional. Serão contempladas ações nas áreas de artes cênicas (teatro, dança, performance, ópera e circo), música, cinema (mostras e festivais) e artes visuais. Nesse último, os projetos devem ser realizados no Espaço Cultural Banco da Amazônia e a produção precisa ser culturalmente vinculada às questões da região.

Quanto ao Edital de Pautas do Espaço Cultural Banco da Amazônia, as propostas deverão ser apresentadas por pessoa física ou jurídica e o orçamento apresentado deve ter valor máximo de R$ 25 mil. Serão analisados projetos de artistas da área de artes visuais, residentes ou não na região amazônica, cuja produção seja culturalmente vinculada às questões da região, em manifestações contemporâneas bidimensionais (desenho, pintura, gravura, fotografia, grafite, técnicas mistas), tridimensionais (escultura, objeto e instalação) e mídias contemporâneas (instalação, vídeo instalação e novas tecnologias) e que não tenham sido contemplados com exposição no Edital de Pautas do Espaço Cultural de 2018.

Mais informações no www.bancoamazonia.com.br.

Contatos: Coordenadoria de Patrocínio, Promoção e Gestão da Marca – 4008-3213 – Geraldo Monteiro Júnior (coordenador).