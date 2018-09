Programas eleitorais acirram duelo entre Marcus Alexandre e Gladson Cameli

Mais opões de voos para os passageiros do Acre. A Gol, sem nenhum aviso para o mercado do estado, começou a oferecer voos diários e sem escalas de Rio Branco para Manaus (AM). Com essa nova rota, a companhia reduziu de dois para um o número de frequências que realiza diariamente entre a capital acreana e Brasília.

Os voos da Gol decolam todos os dias de Manaus às 22 horas e no retorno a aeronave parte de Rio Branco às 0h05. A Gol é a companhia com maior número de operações no Acre. Diariamente a companhia oferece um voo chegando e partindo de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, de Rio Branco para Brasília e de Rio Branco para Brasília. A LATAM oferece dois horários de Rio Branco para Brasília.

A Gol lançou promoção para marcar o lançamento dos novos voos de Rio Branco para Manaus. Para quem for viajar entre 17 e 21 de setembro entre as duas capitais encontra passagens de ida e volta por R$ 560. Para embarque em Rio Branco no dia 26 de setembro e retorno no dia 3 de outubro, os bilhetes de ida e volta custam R$ 530. (Confira na imagem abaixo).

Neste final de semana também é possível comprar passagens de ida e volta de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 300. Já os bilhetes de ida e volta da capital acreana para Porto Seguro estão disponíveis por R$ 260. Quem está em Manaus, Cruzeiro do Sul e Porto Velho pode viajar para Rio Branco pagando os mesmos valores, mas neste caso é preciso comprar as passagens de ida e volta.

Para viagens em outras datas, inclusive no mês de janeiro de 2019, é possível comprar passagens neste feriado com descontos especiais. As taxas de embarques não estão incluídas nos exemplos citados texto. A compra das passagens poderá ser feita até às 8 horas de segunda-feira (10/09).

