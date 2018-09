Maria Peregrina deixa disputa ao Senado e vai apoiar Pedrazza

Estabelecer um diálogo político com a academia. Esse é o objetivo do debate com os candidatos a governador do Acre organizado pelo Diretório Central dos Estudantes da Ufac para a próxima sexta-feira, 14, a partir das 17h, no Teatro Universitário.

Os cinco governadoráveis: David Hall (Avante), Janaina Furtado (Rede), Gladson Cameli (Progressistas), Marcus Viana (PT) e Coronel Ulysses (PSL) confirmaram presença no debate.

Para o presidente do DCE, Richard Brilhante, o debate entre os candidatos na Universidade, é uma oportunidade de avaliação sobre as diferentes perspectivas ideológicas e de gestão do estado, propostos para os próximos quatro anos.

O debate é aberto à comunidade.