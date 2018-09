Na capital e no interior, Marcus Alexandre cumpre agenda de bike e de avião

A agenda do candidato a governador Marcus Alexandre Viana (PT) teve um fim de semana de agenda marcada por andanças de magrela e de avião percorrendo os municípios isolados do Acre. No último sábado, 8, a militância petista se reuniu para a tradicional Cicleata do 13, marca das campanhas do partido na capital.

A pedalada ainda contou com a presença dos candidatos ao Senado Jorge Viana (PT) e Ney Amorim (PT). Quando o assunto é mobilidade urbana e malha cicloviária, Rio Branco se destaca no cenário nacional. É a capital com mais investimentos em infraestrutura e malha cicloviária do país.

A cicleata da Frente Popular do Acre (FPA) percorreu 30 bairros da capital e em percurso de quase 30 quilômetros. Por onde passaram, os candidatos da FPA receberam o carinho da população, que saiu para as calçadas para prestigiar o pedal urbano.

“Foi uma cicleata linda, a maior da história da Frente Popular. Estendo meu agradecimento a todos que participaram com a gente dessa pedalada rumo à vitória”, agradeceu o candidato ao final do percurso.

Após a pedalada, no domingo foi a vez dos majoritários do PT embarcar no avião e rumar para os municípios isolados. Em Santa Rosa do Purus e no Jordão, Marcus Viana teve encontro com lideranças comunitárias e religiosas em busca de apoio político.