Jovem de 18 anos é assassinado a tiros em residência do Conjunto Ilson Ribeiro

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Acre, Senac, publicou dois editais de processos seletivos para contratação de profissionais para as cidades de Feijó e Rio Branco. As inscrições encerram nesta segunda-feira (10). As provas serão realizadas no dia 30 de setembro. No total serão 17 vagas entre funções com contratação imediata e cadastro reserva.

Em Feijó as vagas são para Assistente de Atendimento e Vendas e Assistente Educacional, com carga horária de 40 horas semanais e salário R$ 1.793,38 (Ensino Médio completo). Para nível superior, as vagas são para Orientador Educacional nível II/6.

As vagas para candidatos com nível superior são para as seguintes áreas: Ciências Contábeis, Economia, Administração ou (áreas afins da Administração) e a outra ensino superior completo na área de Desenvolvimento e Programação – Engenharia de Software, Desenvolvimento de Sistemas, para Web, Sistemas de Informação, Ciências da Computação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou em Informática.

Para as unidades de Rio Branco, as funções de ensino médio são: Assistente de Compras e Suprimentos, Assistente de Contabilidade, Assistente de Contratos e Licitação, Assistente de Manutenção e Patrimônio, Assistente de Recursos Humanos, Assistente Educacional, Assistente Financeiro, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.793,38.

Também está aberta a função de Copeiro para cadastro reserva com carga horária de 44 horas semanais e salário de R$ 974,98.

A carga horária dessas funções é de 40 horas semanais e a remuneração varia entre R$ 2.776,14 e R$ 4.501,78.

As inscrições para o nível médico custam R$ 45,00 e para nível superior R$ 60,00. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado através do boleto bancário gerado após o preenchimento do formulário de inscrição.

Para realizar a inscrição o candidato deverá preencher o formulário disponível no endereço eletrônico: http://portal.ac.senac.br/processo-seletivo/ até às 23h59min do dia 10/09/2018.

O processo seletivo do Senac é composto pelas etapas: provas de conhecimentos teóricos e análise curricular para os candidatos aprovados na primeira etapa. E para quem participar da seleção para as funções de Orientador Educacional, Supervisor Educacional e Supervisor Pedagógico, haverá também a prova prática.

As provas serão realizadas em Rio e Feijó no dia 30 de setembro de 2018 e terão duração de 04 (quatro) horas, com início às 08h e término às 12h. Para conferir os editais com todas as informações acesse o site do Senac: portal.ac.senac.br/processo-seletivo.