Janaína e Ulysses cumprem agenda em Rio Branco nesta segunda

Centenas de pessoas participaram da 3ª Caminhada da União promovida no bairro Tancredo Neves na tarde deste domingo, 09, pelo candidato a deputado federal, vereador Pastor Manuel Marcos, a deputada estadual Doutora Juliana, candidata à reeleição, ambos do PRB no Acre, militantes e apoiadores das duas candidaturas.

Em seu terceiro domingo seguido, o ato é batizado de Caminhada da União porque reúne os principais nomes do PRB, o Partido Republicano Brasileiro local, seus dirigentes, líderes religiosos e comunitários, candidatos, filiados, simpatizantes e a comunidade.

Candidata à reeleição, a deputada Doutora Juliana avalia que o crescimento do evento político é o reflexo de um mandato que nos últimos quatro anos atuou perto das pessoas mais simples nos bairros da capital.

“O crescimento das nossas caminhadas reflete exatamente a nossa atuação parlamentar durante os quatro anos. O PRB defende como propósito a proximidade dos seus parlamentares com o povo, isso eu faço com muito prazer, pois não faria sentido eu estar na política, se não fosse pra servir ao povo.”

A Caminhada da União está programada para ser realizada durante seis domingos. O ato político começou com uma multidão nas ruas da Regional São Francisco, depois foi realizado no bairro Santa Inês, no 2º Distrito de Rio Branco, onde mais uma vez uma grande quantidade de pessoas foi à ruas. No Tancredo Neves, Doutora Juliana e Manuel Marcos puderam mais uma vez conversar com as pessoas, ouvir suas reivindicações e falar de propostas.

“Temos tido a adesão de muitos simpatizantes e apoiadores a nossa campanha. Queremos mostrar que apesar do momento político ruim que o País vive, ainda é possível fazer política partidária voltada para o povo. Assim foram os meus mandatos como vereador. E como deputado federal continuarei perto do povo.”