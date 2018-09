Inscrições para concurso público do MPU encerra nesta segunda-feira (10)

Encerra às 18h (horário de Brasília/DF) desta segunda-feira (10), as inscrições do concurso público do MPU (Ministério Público da União). Estão sendo ofertadas 47 vagas com salários que variam entre R$ 6.862,72 e R$ 11.259,81.

As vagas são para analista (36) e técnico (11) no Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina.

As inscrições devem ser realizadas pelo site www.cespe.unb.br. As taxas são de R$ 55 e R$ 60. Dentro do total de vagas, há aquelas exclusivas para candidatos que se enquadram nos requisitos do edital.

Serão aplicadas as etapas de provas objetiva e discursiva, de acordo com a área escolhida., com previsão para serem aplicadas no dias 21 de outubro.

O prazo de validade do certame será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do respectivo resultado final, podendo o mesmo ainda ser prorrogado por igual período.

Acesse o link das inscrições: http://www.cespe.unb.br/concursos/mpu_18/