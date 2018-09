Gladson tem caminhada em Capixaba e encontro no Quinari

Os governadoráveis Janaína Furtado (Rede) e Ulysses Araújo (PSL) cumprem agenda em Rio Branco nesta segunda-feira, dia 10. O ritmo de trabalho parece estar mais ágil desde a última semana, a terceira de campanha oficial. O candidato David Hall (Avante) não enviou a agenda para o dia.

De volta à Capital, Furtado vai se reunir com a equipe de campanha e grava para o programa eleitoral gratuito de rádio e televisão. Com o pessoal de partido, Janaína Furtado vai definir os próximos passos que dará, antes do dia 07 de outubro. A candidata tem ficado isolada em Tarauacá e Feijó, região em que vive.

Já Ulysses Araújo vai passar a manhã reunido com empresários que buscam mudanças no setor político e a atualização da legislação que rege os serviços ofertados no estado. Pela tarde, o político faz ato de rua, com corpo a corpo. O local, contudo, não foi divulgado.