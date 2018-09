Candidatos do MDB são os mais ricos em disputa proporcional e majoritária no Acre

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) é o partido que detém o maior número de candidatos para os Parlamentos e o Senado com os caixas mais abastecidos. Somente a direção estadual recebeu de Brasília quase R$ 1,8 milhão para arcar com os custos da campanha eleitoral de 2018.

Na divisão nacional do fundo eleitoral, o MDB está na primeira posição, com R$ 213 milhões. Somada a verba transferida para os candidatos a deputado federal, Senado e do diretório estadual, o partido no Acre conta com R$ 6,7 milhões. O montante é maior do que o total já declarado pelos cinco candidatos ao Palácio Rio Branco.

Além de ter o maoir caixa na corrida pela Câmara dos Deputados, o MDB tem os candidatos mais ricos para a Assembleia Legislativa. Liderando o ranking está a ex-deputada Antônia Sales, com R$ 420 mil. Mais de 70% dos recursos vieram de doação feita pela filha, a deputada federal Jéssica Sales (MDB), que recebeu R$ 2 milhões para a sua capanha de reeleição.

Antônia Sales, oficialmente, tem mais recrusos do que o senador Jorge Viana (PT). O petisra declarou ter recebido R$ 362 mil da executiva nacional da legenda.

Em segundo lugar como a candidata do MDB com mais dinheiro para gastar está Eliane Sinhasique, que busca um segundo mandato na Assembleia Legislativa. Ela declarou ter recebido R$ 282 mil em doaçoes, sendo 78% oriundos do fundo eleitoral. Outros R$ 50 mil foram doados pelo aliado Flaviano Melo (MDB), que também tenta um retorno à Cãmara.

Terceiro colocado na distribuição de verbas dentro da sigla está o vereador Roberto Duarte. Quase 65% de seus R$ 222 mil declarados ao tribunal eleitoral saíram do caixa do partido. Flaviano Melo também lhe concedeu R$ 50 mil para ajudar nos custos e, em troca, fazer campanha para o veterano presidente do MDB no Acre.