Campanha entra na fase delicada

A eleição entra na sua fase mais crítica, mais delicada, que é a chamada reta final. Qualquer erro, o deslize de um dos candidatos majoritários, pode custar a sua derrota. Até o momento o quadro se apresenta com nenhum dos que disputam o governo ganhando no primeiro turno e com a polarização permanecendo com Gladson Cameli (PROGRESSISTA) na dianteira, seguido pelo candidato do PT, Marcus Alexandre. O candidato Ulisses Araújo (PSL) em terceiro, mas distante de ambos. Os demais candidatos não chegaram aos dois dígitos. Teremos a fase dos debates, que pelo potencial dos candidatos não vejo como algo que possa definir a derrota ou a recuperação de um deles, o horário eleitoral também não trouxe novidades. Nenhum destaque. A próxima pesquisa pode ser o divisor de águas para o candidato Ulisses Araújo (PSL), que espera resultados favoráveis nos números, advindos da visita de Jair Bolsonaro (PSL), ao Acre. Pela primeira vez nos últimos vinte anos de poder, o PT entra na fase final da campanha com seu candidato ao governo tendo que carregar nos ombros os desgastes do partido e do governo estadual e não podendo dizer que fará uma mudança radical se ganhar, porque é o afilhado do poder. E a oposição, pela primeira vez, com seu candidato líder das pesquisas. Na política é assim mesmo, o poder não é eterno. É volátil e escapa pelas mãos.

MAIOR CARREATA DO JURUÁ

A maior carreata desta campanha que aconteceu no Juruá e foi, inclusive, divulgada por este Site, na verdade foi promovida e organizada pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, para as candidaturas do Gladson Cameli (PROGRESSISTA) ao governo e do candidato a deputado federal Rudiley Estrela (PROGRESSISTA). Para se ter a dimensão do que foi a carreata gigante, ela durou 8 horas e percorreu três municípios. Começou em Cruzeiro do Sul, passou por Mâncio Lima e encerrou-se em Rodrigues Alves. Na foto divulgada da carreata, a mulher que aparece ao lado do Cameli e Rudiley não é a ex-deputada Antonia Sales, mas a candidata à deputada estadual Lucila Brunetta (PROGRESSISTA). O deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTA) e o candidato a Federal Marivaldo Melo (PSD), também participaram.

PÉSSIMO PARA O MINORU

A notícia de que o seu partido, REDE, direcionou os seus poucos recursos para as candidaturas de deputado federal, foi muito ruim para a imagem da candidatura do Minoru Kinpara (REDE) para o Senado. E como se fosse um reconhecimento público de que o partido não acredita na sua eleição. O mesmo se aplica à candidata ao governo, Janaína Furtado (REDE).

CLÁUSULA DE BARREIRA

No caso de prioridade aos candidatos a deputado federal se dá porque o partido tem que atingir a cláusula de barreira para não sumir do mapa eleitoral. A questão é que tem um bom candidato ao Senado, mas sem recursos para mobilidade e pouco tempo de TV é complicado.

FEITO INÉDITO

O candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT), vai entrar para o livro dos recordes, por ter conseguido sábado último reunir num passeio ciclístico, o maior número de ocupantes de cargos de confiança por metro quadro em uma eleição no Brasil. Espécie de maratona oficial. A disputa ficou por conta de quem desfilava com a Bike mais cara e estilosa.

SEM NOÇÃO DE DINHEIRO

Tem gente sem noção de dinheiro. Um enviado de uma candidata à deputada federal pela oposição foi propor a um dos candidatos a senador da coligação principal, receber a bagatela de 300 mil reais para formar uma parceria com a moça. Foi mandado cantar noutra freguesia.

NEM COM VARINHA MÁGICA

O gozado é que se fala em 300 mil reais como se fossem 30 reais. Nem o Tio Patinhas! E como se uma candidata à deputada federal, que nunca se elegeu a nada, tivesse uma varinha mágica capaz de transferir um volume espantosos de votos, correspondentes ao valor exigido. Cada uma!

OPINIÕES DESCONEXAS

Tenho lido opiniões de que o atentado contra o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) foi resultado de sua “pregação pelo ódio”. Martin Luther King e Gandhi foram pacifistas e mesmo assim sofreram atentados e morreram. Uma coisa não tem nada ver com a outra. A intolerância à democracia não é medida como de direita ou de esquerda, ela é desmedida.

MUITO SIMPLES

A democracia é muito simples. Quando um candidato não lhe agrada não se vota nele. Ponto.

ERRO LAMENTÁVEL

Deixemos também de teorias da conspiração sobre o episódio acontecido no desfile de 7 de Setembro, na capital. Tudo não passou de um erro de um PM no manuseio de um artefato com gás lacrimogêneo.

NÚMERO CRESCENTE

Chega a ser impressionante o fato de que tenho encontrado muita gente que declara que dará o segundo voto para senador no candidato Minoru Kinpara (REDE). E de forma espontânea.

MIGRANDO PARA O BITTAR

Boa parte de candidatos a estadual da chapa do PHS estão pedindo votos para o candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB). Perguntei ao presidente do PHS, Manoel Roque, sobre este fato, e respondeu pragmático: “numa eleição, cada um procura o melhor para a sua candidatura”.

SEM COMPROMISSO

E foi mais além, o presidente Manoel Roque (PHS): “o partido não tem compromisso fechado com nenhum dos candidatos ao Senado da FPA. Pode colocar na coluna e não peço segredo”.

NÃO É SÓ DO PHS

Não é só candidato a deputado estadual do PHS que está migrando para candidatos a senador da oposição, isso acontece em grande escala em outros partidos nanicos da FPA. E com o aval de dirigentes, furiosos por receberem só 4 mil reais de “ajuda” dos majoritários. E 3 mil semanais como cota de gasolina.

VOLTOU APARECER

Depois de ser pauta de vários comentários na imprensa, o comando de marketing do candidato ao governo pelo PT, Marcus Alexandre, tirou o vice Emylson Farias (PDT) do purgatório e o liberou para aparecer. Escondê-lo não mudou a dificuldade da campanha.

MUNDOS E FUNDOS

Os candidatos a deputados federais que prometeram mundos e fundos para ter o apoio de candidatos a deputado estadual tratem de cumprir com o que prometeram. Tenho visto muitos santinhos sem os nomes dos federais e dos senadores, naquela do está liberado.

NADA REPUBLICANOS

O deputado Géhlen Diniz (PROGRESSISTA) e a candidata á ALEAC, Toinha Vieira (PSDB), andaram trocando alfinetadas durante a última caminhada do candidato Gladson Cameli (PROGRESSISTA), em Sena Madureira, com adjetivações nada republicanas.

MAIOR ABANDONADO

O deputado Géhlen Diniz (PROGRESSISTA) é uma espécie de maior abandonado na política de Sena Madureira. Com o lançamento da candidatura de Meire Serafim (MDB) à deputada estadual, pelo marido e prefeito Mazinho Serafim, o Géhlen, que esperava este apoio, ficou seguro no pincel.

DERRUBAR OS VIANAS

O coordenador na capital da candidatura do deputado Nicolau Junior (PROGRASSISTA) á reeleição, ex-deputado Helder Paiva, é hoje um dos que mais brada pela “derrubada dos Vianas do poder”. No mandato, Helder foi um dos maiores defensores dos irmãos Vianas.

LISTA GRANDE

É grande a lista e em todas as áreas, dos que abandonaram o governador nesta campanha.

SUMIDA DA CAMPANHA

Quem até aqui anda meio sumida da campanha é a ex-deputada federal Antonia Lúcia (PR).

DEDÉ DA BAIXADA

É um dos candidatos a deputado que melhor tem se mexido nas redes sociais, vendendo o peixe da sua candidatura. Dedé da Baixada, hoje no PROGRESSISTA, era um dos ardorosos defensores do ex-prefeito Marcus Alexandre (PT). Dedé é sim um batalhador pela Baixada.

NELSON SALES

O candidato a deputado federal pelo PROGRESSISTA, Nelson Sales, pelas parcerias que conseguiu montar ao longo da pré-campanha e da campanha. Não pode ser considerado como um candidato que está apenas para fazer número na chapa. Pelo contrário: é competitivo.

MUITO SOLTO

O senador Sérgio Petecão (PSD) tem se saído muito bem nas suas entrevistas porque não procura ser diferente do que é na vida real. Fala o que o povo quer ouvir e na linguagem popular. E isso tem lhe rendido aparecer sempre na cabeça das pesquisas para o Senado.

VOLUME DE CAMPANHA

Pelo volume de campanha e uma estrutura de quem disputa o governo, o candidato a deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) pode acabar por tomar uma das vagas de um dos deputados do PT. Não foi um bom negócio ao PT fazer uma coligação com o PCdoB.

QUEM MAIS DEFENDEU

O deputado federal que mais defendeu a pauta da defesa da família e as bandeiras evangélicas de ser contra o aborto, contra identidade gênero, contra a legalização das drogas, contra o casamento gay, foi o deputado federal Alan Rick (DEM). Representou bem este segmento.

TUDO NA ALEAC

Com uma campanha que atravessa sérias dificuldades de se firmar na disputa do governo, por mais que o Marcus Alexandre (PT) se esforce, o PT não está errado em tirar uma carta de seguro e jogar todo o peso do governo para eleger um maior número de deputados estaduais.

SEM DIFICULDADES

A cúpula do PT sabe de duas coisas, num eventual governo de oposição: que precisará de defensores leais na Assembléia Legislativa e que os deputados nanicos eleitos pela FPA, não demoram um mês e migrarão para a base de apoio do novo governador. E sem dificuldades!

NÃO É A MESMA COISA

O PT não vive mais a onda vermelha. O tempo agora é de desgaste do partido. E nem enfrentar um Gladson Cameli (PROGRESSISTA), que caiu na graça do eleitorado, é enfrentar a deputada Eliane Sinhasique (MDB). É isso que alguns dirigentes arrogantes da cúpula petista ainda não avaliaram.

QUEBRADEIRA GERAL

Um velho amigo empresário da construção civil e que sempre ajudou as campanhas dos candidatos majoritários do PT, revelou que nenhum candidato espere as gordas ajudas que tiveram em campanhas passadas. “A ajuda será zero, estamos todos quebrados”, contou.

ERA UM DOS MAIS FORTES

E o empresário que me narrou o drama era uma das potências no ramo da construção civil. Nesta eleição a maioria do empresariado apóia a candidatura de Gladson Cameli (PROGRESSISTA), invertendo a pirâmide das últimas eleições, quando apoiaram o PT.

CIDADE VIOLENTA

Rio Branco mostrou de novo a sua cara de ser uma das cidades consideradas como das mais violentas do país. Sábado foi um dia de cão, com duas execuções e dois feridos à bala. Há um temor muito grande do cidadão, em sair na noite e sofrer um assalto. É a nossa realidade.

DIFERENÇA CLARA

Uma diferença é muita clara no Plano de Governo dos principais candidatos melhores avaliados nas pesquisas: Marcus Alexandre (PT) promete não cortar os cargos de confiança, e Gladson Cameli (PROGRESSISTA) e Ulisses Araújo (PSL) prometem uma tesourada nesses cargos.

TODOS ESCOLADOS

A insatisfação dos candidatos a deputados estaduais da oposição e da FPA com os candidatos a deputado federal e a senador é que, sabem quanto cada um recebeu de repasse das direções nacionais do Fundo de Campanha. Por isso, eles não aceitam desculpas ou receber mixarias.

BEM NA REDE SOCIAL

Uma das mais ativas é que está aproveitando bem o espaço das mídias sociais é a candidata à deputada federal Charlene Lima (PTB). As redes sociais, se bem usadas, ajudam na eleição.

DISPUTA DO SENADO

Seria uma falácia se apontar neste momento com absoluta certeza quais os candidatos que ficarão com as duas vagas para o Senado. Temos um Sérgio Petecão (PSD) sempre bem posicionado em todas as pesquisas. O mesmo acontecendo com o senador Jorge Viana (PT). Só que a diferença de ambos para os candidatos Márcio Bittar (MDB) e Ney Amorim (PT) é pequena. Não entramos nos últimos 15 dias de campanha, quando os candidatos jogarão todos os seus recursos na eleição. Por isso ninguém está com o terno garantido para as duas vagas para o Senado. Temos ainda o Minoru Kinpara (REDE) correndo com fôlego por fora. Tudo pode acontecer nesta reta final de campanha, na luta pelas duas vagas de senador. Continua embolado. Não conheço, no Acre, uma disputa tão acirrada ao Senado como esta.