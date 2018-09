Homem morre durante tentativa de assalto no bairro Tucumã; polícia investiga o caso

O fato aconteceu por volta das 20h deste sábado (08), em uma residência localizada no Conjunto Ilson Ribeiro, região do Calafate. Um homem de 25 anos morreu e outros dois ficaram feridos após serem alvo de tiros.

A informação é de que a casa foi invadida por seis homens armados que chegaram atirando nas vítimas.

Wisley Sobrinho da Silva levou um tiro no rosto e morreu no local. Os outros dois que estavam com ele na casa foram socorridos por unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Pronto Socorro.

O local foi isolado pela Polícia Militar até a chegada dos peritos criminais, e o corpo, após a coleta de informações foi levado a base do Instituto Médico Legal (IML).