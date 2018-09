Com Bittar e Antônia Sales, Gladson Cameli participa de carreata em Cruzeiro do Sul

O candidato a governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), participou no sábado, 09, de uma carreata em Cruzeiro do Sul, sua cidade natal, acompanhado de candidatos a deputado federal e estadual e do candidato ao Senado pelo MDB, Márcio Bittar.

A carreata de Cameli percorreu as ruas do centro e alguns bairros de Cruzeiro do Sul. Na oportunidade, o candidato mais uma vez destacou a parceria com seu vice, o tucano Major Rocha, que cumpria agenda na capital do Acre.

“O sentimento das pessoas é de mudança. Todo povo escreve a história da sua vida e esse novo capítulo na história do Acre, que vai levá-lo à vitória, quem vai escrever somos nós: eu e Major Rocha juntos com a nossa gente”, afirmou o candidato a governador.

Gladson falou ainda de seu trabalho como representante do Acre em Brasília. Atualmente senador, Cameli foi deputado federal duas vezes e considerado um dos campeões de liberação de emendas para o Estado.

“Todo mundo sabe que com meu trabalho em Brasília eu não decepcionei nosso povo e não tem ninguém que possa falar de mim. Temos propostas que vão ajudar no fortalecimento de políticas públicas necessárias para trazer dignidade e um futuro melhor para as pessoas, em áreas da saúde, educação, esporte, segurança e assistência social”, finalizou.