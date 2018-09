Acidente deixa quatro feridos na estrada de Boca do Acre

A Prefeitura Municipal de Brasileia promoveu um grande desfile cívico na noite de quinta-feira (6), alusivo ao 7 setembro, dos 196 anos de independência do Brasil do domínio da coroa portuguesa.

A programação teve duração de três dias, iniciando com o hasteamento das bandeiras e encerrando com o já tradicional desfile patriótico. O evento contou com participação do Exercito Brasileiro, Corpo de Bombeiros e bombeiros mirins, Pelotão de Prevenção ao Fogo do IBAMA, maçonaria, núcleo de educação, escola Adorarte, escola Mariano Batista da Bolívia, Sindicato dos Mototaxistas e as escolas municipais e estaduais.

A prefeita Fernanda Hassem destacou a participação do público e os valores patrióticos. “Mais um ato de civismo, cidadania e de amor ao nosso país, comemorando os 196 anos de soberania do Brasil. Um país que necessita de tantos avanços e de todos nós trabalhando juntos para que tenhamos uma melhor educação, saúde e segurança pública. Quero aproveitar para agradecer a todos os presentes, as instituições federais, estaduais, aos nossos alunos, servidores da educação e principalmente a população presente prestigiando o nosso desfile”, destacou Fernanda Hassem.

O Subtenente Mendes, do Exercito Brasileiro, falou da importância da instituição que sempre esteve presente nos momentos mais importantes do país. “Em todos os momentos importantes e históricos do país o exercito esteve presente, e hoje não seria diferente, momento em que todos cantamos em uma só voz a nossa brasilidade e respeito a nossa pátria e orgulho da nossa nação”, ressaltou Mendes.

