Videomaker do ac24horas mostra a edição do Viver Ciência 2018

As vendas do setor supermercadista cresceram 1,91% de janeiro a julho em grande parte do país, na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com o Índice Nacional de Vendas da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) divulgado nesta semana.

De acordo com o empresário Adem Araújo, sócio-proprietário da rede Araújo de supermercados, membro da diretoria da Associação Comercial do Acre, o crescimento do setor no Acre em 2018 deve ser entre 3% e 5% em relação a 2017.

De acordo com o empresário, 2017 não houve percentual significativo de crescimento. Foi um ano abaixo do esperado. O mesmo quadro se repetiu em 2016.

Conforme a Abras, a região Norte foi a que apresentou maior variação nos preços da cesta de julho (6,65%), chegando a R$ 522,45. A Região Sul registrou a maior queda (-0,14%).