Gladson e Rocha falam em parcerias para diminuir distância entre governo e municípios

Acompanhado de seu vice Major Rocha (PSDB) e dos candidatos ao Senado, Sérgio Petecão (PSD) e Márcio Bittar (MDB), Gladson Cameli cumpriu agenda nesta sexta-feira, 07, em Santa Rosa e Manuel Urbano, região do Purus, no interior do Acre.

Aos moradores de Santa Rosa do Purus, o candidato a governador pelo Progressistas falou da imediata necessidade de “resolver o problema da pista de pouso” da cidade e da construção de uma escola estadual no município. Santa Rosa é um dos chamados municípios isolados do Acre. Por isso, de acordo com o Gladson, é fundamental a presença do Estado na região.

“Temos que tirar Santa Rosa do isolamento por falta de oportunidades na saúde, educação, transporte, entre outras. Apostem no nosso projeto de mudança para o Acre. Vamos resolver o problema da pista de pouso, construir uma escola estadual e deixar permanentemente uma mini patrulha mecanizada aqui para resolvermos os problemas dos ramais”, disse Gladson.

Em Manuel Urbano, Cameli e aliados foram recepcionados por apoiadores locais que comandaram uma carreata com o candidato pela ruas da cidade. À noite, durante comício, Gladson falou em parcerias com a prefeitura e a comunidade local.

“Vocês terão em mim e no Rocha representantes que lutam e trabalham por melhorias da nossa gente. Por famílias que necessitam de amparo. É hora de mudar essa realidade e, como todos sabem, eu gosto de honrar com meus compromissos, e pretendo atuar com propostas que realmente colaborem com mais qualidade de vida para os acreanos”, concluiu.