Com Pagodão SA e Solange, Festival de Praia de Boca do Acre encerra neste domingo

A médica Eunice Dantas, diretora técnica da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora (MG), que participou do atendimento médico ao candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL), afirmou que ele perdeu quase metade do sangue do corpo.

“Ele perdeu de 40% a 50% do sangue do corpo. Um homem adulto como ele tem entre cinco e cinco litros e meio”, disse nesta sexta-feira (7). Bolsonaro precisou de quatro bolsas de transfusão, segundo ela.

Dantas declarou que, por uma questão de centímetros, Bolsonaro não foi golpeado em uma região com “estruturas muito nobres e com vasos muito mais calibrosos”. “Se pega [frontalmente] no intestino grosso dele, se pega uma artéria, seria muito pior”, afirmou.

Bolsonaro foi transferido para São Paulo na manhã desta sexta-feira. Ele teria, segundo Dantas, participado de todo o processo decisório da transferência, inclusive dando o aval para o deslocamento ao Albert Einstein. Inicialmente, a vontade do candidato era ir para o Hospital Central do Exército.

Dantas disse que os médicos avaliaram em conjunto que não haveria riscos em transferi-lo.

“Assim que ele teve condição clínica, a transferência foi realizada. Sem nenhum risco para o deputado. Ele teve uma condução muito boa do caso e a cirurgia foi muito bem feita”, explicou.

“Tudo isso [a transferência] foi discutido exaustivamente. Só foi possível o transporte porque ele está bem. Ele vai com sonda, oxigênio, soro, medicações. Ele está recebendo todo o suporte terapêutico”, afirmou.

“Desde o momento que chegou, chegou lúcido. Desconfortável, claro, mas muito tranquilo”, complementou.

“Foi por pouco”, afirma médica

Segundo a diretora, ele pode ter alta em menos de duas semanas. “Ele está estável, mas é uma cirurgia de grande porte. Toda cirurgia de grande porte depende do procedimento. Daqui a pouco ele vai poder comer, andar. Vai depender da evolução, mas o previsto é de que tenha alta hospitalar de sete a dez dias”, disse.

Segundo explicou Eunice, porém, a avaliação ficará a cargo da equipe do Albert Einstein. Não há previsão concreta de alta.

A diretora afirmou que a agilidade em levá-lo ao hospital foi fundamental para que o ataque não tivesse resultado mais grave. “Foi por pouco. Se ele não chegasse no hospital naquele momento, ele poderia ter morrido. Foram quatro bolsas de sangue para ajudá-lo”, disse.

PF vistoriam celulares por causa de foto

Durante a preparação para a cirurgia que estancou a hemorragia interna na região abdominal, na quinta-feira (6), uma foto do atendimento ao paciente acabou vazando nas redes sociais.

Bolsonaro foi submetido a cirurgia na Santa Casa de Juiz de Fora

Logo após, de acordo com relato dos médicos, policiais federais que estavam no local vistoriaram os celulares de todos os que estavam presentes (médicos, enfermeiros, faxineiros, seguranças e outros).

“Ele não estava em cirurgia ainda, estava sendo preparado para a cirurgia. (…) A PF [Polícia Federal] está dando todo o suporte nisso. É muito difícil a gente evidenciar. Naquele momento, a equipe estava preocupada em prestar assistência. A Polícia Federal recolheu e olhou os celulares de todo mundo, mas não conseguiu identificar naquele momento quem teria feito”, disse Dantas.