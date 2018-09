Violência e comunicação

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Coloque um pouco da sua parte para que o relacionamento não caia na monotonia. Se há algo que você não gosta na sua alma gêmea, tente comentar sobre isso, mas sem agressão. Não seja intolerante, procure uma forma calma de expressá-lo. Dinheiro & Trabalho: Hoje você pode receber notícias de um trabalho que você já tinha esquecido, nem pense em dizer não, as mudanças serão muito favoráveis. Em pouco tempo, um parente precisará de sua ajuda financeira. Ofereça-o sem hesitação, já que nos momentos que você precisou lhe deram uma mão. Saúde & Bem-estar: Verifique se você sem saber tem uma alergia em seu corpo, vá ao dermatologista, você… Saiba mais

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você é uma pessoa muito romântica, hoje você pode provar isso, com um presente para a pessoa amada, um jantar ou uma viagem surpresa. Só por hoje tente esquecer algumas obrigações menores, porque você vai precisar viver intensamente cada momento com seu parceiro. Dinheiro & Trabalho: O dia passará sem qualquer contratempo, está tudo bem. Bom momento para negociar a quitação de um empréstimo, eles vão concordar. À tarde, saia e procure orçamentos diferentes para gastar no que é necessário. Desta forma, você pode fazer algumas reformas em sua casa. Saúde & Bem-estar: Hoje você pode se sentir muito generoso, portanto, faça uma surpresa para aquela… Saiba mais

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Seu relacionamento precisa de um pouco mais de paixão, coloque um pouco mais da sua parte, quebre as regras e surpreenda seu parceiro, ele vai amar. Se você está solteira, reestabeleça o contato com aquela pessoa que você acha que não vai com a sua cara, você terá uma grata surpresa. Dinheiro & Trabalho: No trabalho, é muito possível que você tenha uma forte discussão com um parceiro, tente não engrossar ao ponto que chegue aos ouvidos de seus superiores. Nas finanças, verifique cada uma das contas e tente organizar melhor todas as prioridades. Não

deixe o caos arruinar as questões econômicas. Saúde & Bem-estar: Não fique em casa e ligue para seus amigos, você precisa voltar para sua vida… Saiba mais

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Tudo tende a se normalizar, as discussões e os problemas com sua parceira hoje serão resolvidos, tudo consiste em que você seja mais carinhoso. Tente usar palavras claras e você pode apagar um mal-entendido. Não se enrolem e tenham uma conversa de adultos. Dinheiro & Trabalho: Sua situação econômica leva você a viver um grande dia, não o estrague isso pensando possíveis falhas no futuro. Excelente dia para iniciar um novo negócio na área que mais lhe interessa. Pare de duvidar e coloque toda a sua energia se houver interesses importantes em jogo. Saúde & Bem-estar: Tudo o que o rodeia produz tristeza, o bom será mudar o ambiente se você não… Saiba mais

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hoje você está com um charme notável, ideal para conquistar, deixando uma fila de corações partidos. Cuidado com quem ama você, se para você é apenas uma amizade, deixe isso bem claro. Uma notícia inesperada do retorno de um amor do passado. Aproveite o momento e não pense mais. Dinheiro & Trabalho: As suas economias estão aumentando, é algo que você tem que aprender a desfrutar, suas realizações e esforços agora darão seus lucros. Aproveite se você tiver a oportunidade, porque você pode começar um novo empreendimento sozinho ou com seu parceiro. Saúde & Bem-estar: Seja mais prudente e se concentre no que você está fazendo. Um pequeno deslize… Saiba mais

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Hoje decida quebrar a monotonia no seu relacionamento, organize um passeio ao campo ou à praia, vocês passarão um dia inesquecível, seria positivo se você fizesse isso com mais frequência. Não pare de se comunicar com seus entes queridos por mais falta de tempo que você tenha. Dinheiro & Trabalho: Profissionalmente ou nos estudos, você deve procurar ajuda extra, não fique enclausurado no seu mundo. A crise motiva uns de seus colegas a lhe oferecer sociedade num negócio, verifique se você tem uma base real para entrar no empreendimento.

Saúde & Bem-estar: O estresse fará com que você tenha uma dor de cabeça irritante, procure… Saiba mais

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Um encontro casual com uma pessoa pode marcar um ponto muito favorável em sua vida sentimental e isso pode se tornar algo mais sério. Se você for comprometido, tente estabelecer limites precisos no relacionamento do casal. As críticas de sua alma gêmea serão intoleráveis ​​e podem acabar com tudo que construíram juntos. Dinheiro & Trabalho: Tente não tirar as coisas do seu controle e você não terá problemas com seus colegas. Considere as possibilidades de adquirir sua própria casa, mas não se esqueça de seguir conselhos de profissionais do setor. Se você tiver uma em vista, verifique o preço e veja se combina com você. Saúde & Bem-estar: A notícia de uma gravidez na família irá enchê-lo de alegria. Não perca… Saiba mais

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A insegurança que você tem é devido ao seu ciúme, é melhor controlar isso se você não quer terminar seu relacionamento. Por isso, tente modificar certas atitudes que você tem com sua alma gêmea e ouse inovar em privacidade. Saiba que você obterá resultados muito bons. Dinheiro & Trabalho: Seria bom não hesitar um minuto na possibilidade de pagar essa dívida, já que você tem dinheiro suficiente. Tente prestar um pouco mais de atenção às mudanças no seu trabalho, se você não fizer isso, você pode cometer mais de um erro, que você pagará

caro, não pela demissão, mas pelo tempo a mais para finalizar tudo. Saúde & Bem-estar: Seus nervos estão tensos, procure relaxar e não saia por aí apontando… Saiba mais

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: É melhor você levar as coisas com mais calma, se não quiser que seu relacionamento seja prejudicado. Se você está solteira, hoje seu charme pessoal se multiplicará graças à influência da lua em seu signo. Vá para a conquista que você pode encontrar sua alma gêmea onde menos espera. Dinheiro & Trabalho: No trabalho as coisas vão melhorar, agora é um bom momento para pedir o que você quer, eles vão concedê-lo. Realize contas e se comprometa apenas com o que você sabe que pode realizar. Se você perceber que não tem dinheiro suficiente, não se

endivide ainda mais com esse aparelho. Saúde & Bem-estar: Se você quer estar em forma, você não tem escolha a não ser fazer… Saiba mais

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Hoje você não vai querer nada com nada e isso preocupa seu parceiro, mais do que você imagina, tente se animar um pouco. Agora, se você não tem um parceiro, hoje é o dia de um novo amor porque a sua futura alma gémea sentir-se-á encantada com você e não poderá libertar-se do seu magnetismo. Dinheiro & Trabalho: Hoje, se você não pode reclamar de nada, você tem tudo a seu favor para conseguir o que quer, tanto no trabalho como nas finanças. Dia de planejar. Evite deixar decisões financeiras nas mãos de terceiros. Resolva você mesmo e verá que logo sua economia será conduzida corretamente. Saúde & Bem-estar: Os problemas com sua família estão se tornando mais sérios, você terá… Saiba mais

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Você tem que colocar um pouco de sua parte e mostrar o que você sente, seu parceiro também tem que receber aqueles mimos que você gosta tanto. Se continuar assim, não exija do seu parceiro o amor que você não lhe dá. Mostre-se mais doce e amoroso no relacionamento. Dinheiro & Trabalho: Você sempre pensa em uma melhoria de emprego, mas parece que nunca chega, hoje é a hora de aproveitar, graças aos seus esforços, você conseguiu e segunda é dia de novidades. Você deve evitar grandes despesas sem ter analisado seu orçamento, pois

pode se arrepender da má decisão tomada. Saúde & Bem-estar: Hoje você tem a sorte de seu lado, por isso aproveite. Por sua vez… Saiba mais

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Não deixe que o ciúme acabe com um dia inesquecível por causa de um comentário fora de lugar, confie no seu parceiro. Saiba que você se sentirá muito melhor se começar a dizer o que sente por ele. O relacionamento vai melhorar aos trancos e barrancos. Dinheiro & Trabalho: No trabalho tudo continua igual, mas você terá que ter cuidado com o que diz, seu ambiente está um pouco tenso e você pode se machucar. Você deve aplicar o bom

senso para perceber e realizar um bom negócio que terá resultados muito positivos. Pense bem antes de agir.

Saúde & Bem-estar: Um dia de compras será útil, porque não hoje? É melhor… Saiba mais

Simpatia para quebrar um feitiço de amor

Se todos os seus relacionamentos falham, terminam repentinamente, sem aviso, mesmo quando pareciam estar no caminho certo, se as pessoas se aproximam de você tão rapidamente quanto desaparecem ou seus relacionamentos ultimamente estão cheios de inconveniências, problemas e falta de sinceridade, é porque você provavelmente deve ter sido vítima de algum feitiço. Os motivos podem ser vários, desde um antigo amor mal correspondido até alguma pessoa com ciúmes da sua vida sentimental. Para quebrar essa situação, você precisa fazer a Simpatia para quebrar um feitiço de amor e para isso você precisa de:

.7 velas vermelhas

.7 nozes com casca

.Um pouco de sal grosso

.7 pétalas de rosa vermelha

.Uma sacolinha vermelha, que pode ser de papel ou tecido.

.Algo para quebrar as nozes.

Essa simpatia precisa ser feita durante 7 dias seguidos, por isso escolha uma superfície plana, pode ser uma travessa de alumínio e desenhe um círculo com o sal grosso dentro dela… Continue lendo