No 7 de Setembro, candidatos acompanham atos cívico-militares

Fonte: Transcrito da Folha do Acre

A visita de Bolsonaro (PSL) a Rio Branco continua pautando os debates na Câmara de Vereadores. Na última terça-feira (4), o vereador Rodrigo Forneck (PT) não poupou nas críticas contra seus colegas que apoiam o presidenciável e pediu uma explicação sobre o episódio em que o presidenciável supostamente faz apologia a violência. No entanto, na sessão de ontem (5), o petista não esperava uma ‘revanche’ dos seus dos pares e foi tachado de perseguidor.

A vereadora Lene Petecão (PSD) foi mais enfática entre os vereadores ao usar da fala na tribuna. Ela pedindo que o petista diminuísse o tom das críticas, pois acredita que a bancada oposicionista, que apoia Bolsonaro, vem sendo constrangida desnecessariamente.

“Vereador, defenda as suas convicções, mas não fique tentando nos constranger com perguntas imbecis. Sei o que é preciso defender e não precisa a vossa excelência ficar me ensinando. O senhor não pode ficar nos constrangendo dizendo que nós estamos fazendo apologia ao crime. Tome juízo, homem!”, disparou.

O vereador N. Lima (PSL) também rebateu o colega. Ele usou um vídeo publicado por um internauta onde acusa os petistas de fazerem apologia à violência. Na mídia, o internauta explica que a fala de Bolsonaro “de Metralhar os petralhas” foi uma metáfora (figura de linguagem).

Já Roberto Duarte (MDB) disse que vai metralhar os petistas nas urnas. “Vamos pras urnas! Parem de ter medo! Não queiram tomar as eleições do Bolsonaro na justiça, na Polícia Federal, no Ministério Público Federal porque isso é medo. Incitar o crime é apoiar bandido, presidiário”, disse.

Por conta do feriado do Dia da Amazônia comemorado ontem e que foi transferido para hoje (06), a Câmara não realizou sua sessão ordinária nessa quinta-feira.A visita de Bolsonaro (PSL) a Rio Branco continua pautando os debates na Câmara de Vereadores. Na última terça-feira (4), o vereador Rodrigo Forneck (PT) não poupou nas críticas contra seus colegas que apoiam o presidenciável e pediu uma explicação sobre o episódio em que o presidenciável supostamente faz apologia a violência. No entanto, na sessão de ontem (5), o petista não esperava uma ‘revanche’ dos seus dos pares e foi tachado de perseguidor.

A vereadora Lene Petecão (PSD) foi mais enfática entre os vereadores ao usar da fala na tribuna. Ela pedindo que o petista diminuísse o tom das críticas, pois acredita que a bancada oposicionista, que apoia Bolsonaro, vem sendo constrangida desnecessariamente.

“Vereador, defenda as suas convicções, mas não fique tentando nos constranger com perguntas imbecis. Sei o que é preciso defender e não precisa a vossa excelência ficar me ensinando. O senhor não pode ficar nos constrangendo dizendo que nós estamos fazendo apologia ao crime. Tome juízo, homem!”, disparou.

O vereador N. Lima (PSL) também rebateu o colega. Ele usou um vídeo publicado por um internauta onde acusa os petistas de fazerem apologia à violência. Na mídia, o internauta explica que a fala de Bolsonaro “de Metralhar os petralhas” foi uma metáfora (figura de linguagem).

Já Roberto Duarte (MDB) disse que vai metralhar os petistas nas urnas. “Vamos pras urnas! Parem de ter medo! Não queiram tomar as eleições do Bolsonaro na justiça, na Polícia Federal, no Ministério Público Federal porque isso é medo. Incitar o crime é apoiar bandido, presidiário”, disse.

Por conta do feriado do Dia da Amazônia comemorado ontem e que foi transferido para hoje (06), a Câmara não realizou sua sessão ordinária nessa quinta-feira.