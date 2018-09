Ulysses promete incentivar o desenvolvimento do setor privado

Os candidatos Ulysses Araújo (PSL), Janaina Furtado (Rede) e David Hall (Avante) seguem a quarta-feira, dia 05, com extensa agenda na Capital e interior. Entre as ações de campanha, atos políticos de rua, corpo a corpo e reuniões com equipe de assessoramento partidário. Veja abaixo as agendas:

Janaína Furtado faz visita, às 9 horas, ao padre Silvestre, líder da Igreja Católica em Tarauacá. Em seguida, conversa com apoiadores de campanha a aliados políticos. À tarde, Furtado vai visitar bairros da cidade, como o Cohab, para conversar com populares. David Hall não enviou a agenda política desta quinta-feira, dia 06.

Ulysses Araújo dá entrevista à TV Rio Branco nas primeiras horas do dia. Essa será a única agenda da manhã. Pela tarde, o político concede entrevista a um site local e, na sequência, às 15 horas, faz uma caminhada na Rua Epaminondas Jácome, no Cadeia Velha. Às 17 horas o candidato terá bandeiraço no Terminal Urbano e, à noite, se reúne com lideranças em Senador Guiomard.