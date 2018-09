Polícia Militar confirma identidade do suspeito de atentado contra Bolsonaro em Minas

A secretária de Comunicação do Estado do Acre, Andréa Zílio, comentou o atentado contra o candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), assim que o fato se espalhou nas redes sociais e pela imprensa nacional nesta quarta-feira, 06.

“Também não consigo ver o sangue na faca, mais sei lá… vão dizer que estou dizendo isso pq sou “petralha”, dessas que ele quer metralhar! Não estranharia se a pessoa que fez isso, fale com tanto ódio quanto Bolsonaro. Bolsonaro espalha ódio por onde passa. É só o que sai de sua boca, palavras de ódio… e o ódio o torna vítima agora? Hum… ainda não sei!”, disse Andréa.

Bolsonaro foi esfaqueado no abdômen, conforme noticia a imprensa, durante ato político em Juiz de Fora (MG). O autor do crime já foi identificado. Pelo Twitter, Flávio Bolsonaro, filho do presidenciável, afirma que o corte foi superficial e que seu pai passa bem.