Nunca precisei devolver recurso, porque foi tudo aplicado na obra, diz Marcus Viana

Em reunião com profissionais da área de Saúde da iniciativa privada do Acre, o candidato a governador, Gladson Cameli (Progressistas), expôs seu plano de governo para o setor e destacou, entre outras coisas, a necessidade de reduzir a espera por atendimento na saúde pública e falou em valorizar servidores.

Sobre o tema saúde, Cameli tem dito que vai buscar um remédio jurídico para não demitir os servidores do Pró-Saúde. Ele entende que os pais de família precisam do amparo do Estado.

“Precisamos dar um salto na saúde e oferecer melhores serviços oferecidos ao nosso povo. Vamos reduzir as filas e o tempo de espera na marcação de consultas, exames e cirurgias.”

Ainda em agenda por Rio Branco, Gladson e seu vice Major Rocha visitaram o bairro Taquari, no 2º Distrito. Cameli lamentou o fato de as famílias do bairro sofrerem com alagamentos durante as cheias do rio Acre.

“É preciso que se faça algo por aqui. Essa área toda sofre com alagações no inverno e coloca centenas de vidas em risco. Isso não pode continuar. Pretendo oferecer ao Acre a proposta de um novo futuro, com avanços e mais agilidade. Com mais eficiência e menos desperdício. Com mais trabalho de verdade e menos propaganda”, declarou.