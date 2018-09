Jovem que veio de SP é encontrado

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Seu mundo interior está cheio de ansiedade com o reencontro com uma pessoa que significou muito para você no passado e que ressurge através de um encontro casual, o que faz você ficar perdidamente apaixonada. Dinheiro & Trabalho: Seu senso de responsabilidade pode ser exagerado, causando atrito em seu trabalho se você não equilibrar essa atitude com um toque de afabilidade. Aplique bom humor e um toque de entusiasmo e você verá como tudo vai ficar melhor com seus colegas. Saúde & Bem-estar: Você experimenta uma boa onda de recuperação em sua saúde. Seus… Saiba mais

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você está recebendo boas coisas na vida em relação ao amor. Sentimentos tornam-se mais sólidos, a esperança de um futuro melhor com o seu parceiro se torna mais real. Hora de planejar o futuro a dois. Dinheiro & Trabalho: Você mostrou repetidas vezes o nível de excelência que alcançou no trabalho e é chegado o momento de colher os frutos. Aguarde. Comece por estabelecer metas para si mesmo dentro da sua profissão e na empresa antes de fazer um novo acordo salarial. Saúde & Bem-estar: É um bom momento para levar as coisas com um pouco mais de… Saiba mais

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Não fuja da realidade e enxergue que esse relacionamento, do jeito que vai, não está indo por um bom caminho. Depende de você mais do que ela que a vida a dois seja mais intensa e que a paixão venha à tona já que os dois se amam. Dinheiro & Trabalho: Tenha cuidado, Escorpião! Aja com maturidade se for cutucado a reagir de forma grosseira a uma insolência de um colega de trabalho porque sua resposta poderia criar uma situação de trabalho embaraçosa na qual o primeiro prejudicado seria você. Saúde & Bem-estar: Hoje fique longe de lugares onde há ambientes perigosos, como… Saiba mais

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: No seu atual jeito de ser você não conseguir marcar aquele compromisso amoroso de novo. Talvez a impressão deixada não tenha sido a melhor, você tem que mudar sua estratégia de abordagem. Seja mais natural e baixe a ansiedade que o faz parecer arrogante. Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, as coisas melhoram. Você tem tudo a seu favor, é o melhor momento para fazer novas propostas, utilizando a sua capacidade de convencer e criar empatia com as pessoas de diversas empresas. Saúde & Bem-estar: É um período magnífico para a sua saúde e seu humor. Você vai se… Saiba mais

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você vai se sentir muito seguro de si e de suas decisões sentimentais. Neste ciclo planetário, você adquire maturidade emocional e isso o ajudará muito a esclarecer as coisas em um relacionamento, dizer o que você gosta e não gosta sem tabus, mas ao mesmo tempo com a sensibilidade que caracteriza seu signo. Dinheiro & Trabalho: Não se deixe desencorajar por nada, nem por ninguém. Mantenha essa boa atitude de ter recebido tantos elogios em seu trabalho, mesmo que ainda não consiga o reconhecimento de que você é credor. Já chegará sua hora. Não se deixe influenciar por aqueles que aspiram a ganhar posições manipulando os sentimentos das outras pessoas. Você,

como um capricorniano, está acima disso. Saúde & Bem-estar: Seu signo de Capricórnio está saudável hoje, mas às vezes fica muito apreensivo… Saiba mais

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: No amor, não se contente em viver amarrado ao passado. É possível alcançar a felicidade, é possível viver o presente sabendo que há alguém que gosta muito de você, mas pelo seu apego ao passado você não enxerga. Aquário, o amor está batendo na sua porta. Dinheiro & Trabalho: Mantenha-se longe de disputas absurdas com colegas despreparados no trabalho. Você contará com o apoio de colegas gentis e sinceros na profissão. Um passado junto os sustenta, não há pessoas melhores em quem você possa confiar. Saúde & Bem-estar: Tente manter algumas diretrizes regulares em seus horários. Sempre durma um… Saiba mais

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você é dominado pela angústia no amor. Aprenda a confiar na pessoa amada. Cometer erros será mais provável se você persistir com as atitudes atuais, apenas se acalme e deixe-se levar pelos acontecimentos e não pelas fantasias de sua cabeça. Dinheiro & Trabalho: Todo sigilo industrial e profissional deve ser mantido sob sete chaves. Há pessoas inescrupulosas por aí, você confiando cegamente nelas não é esperto nem estratégico da sua parte. Cuide da sua função e da sua carreira. Saúde & Bem-estar: Você tem uma saúde de ferro forjada à base de uma boa… Saiba mais

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: As questões do coração agora ocupam o lugar principal em sua vida, porque você percebe o que você realmente representa para essa pessoa e, com sua sensibilidade, carisma e charme natural, atrai para você tudo que parecia distante ou quase impossível. Um encontro casual mudará a dinâmica do resto da semana. Dinheiro & Trabalho: A energia cósmica que está ocorrendo nesta quinta-feira indica claramente o que você deve fazer para alcançar seus objetivos econômicos e de trabalho sem muitas complicações. Tudo o que antes parecia muito complicado, agora você vê isso de uma outra maneira. O sucesso lhe aguarda. Mantenha o foco. Saúde & Bem-estar: Aqueles que sofrem de distúrbios associados com o sistema respiratório… Saiba mais

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Sua vida amorosa pode ser muito melhor se você escolher outra pessoa que se encaixe no seu estilo de viver a vida a dois. Quem por agora lhe interessa, esconde algo importante, não é quem você realmente ela precisa. Afaste-se sem brigas. Dinheiro & Trabalho: Acordos financeiros benéficos. Harmonia e justiça reinará em tudo o que tem a ver com dinheiro. Reflexão e análise são necessárias para o avanço na profissão. Alguns detalhes não foram suficientemente calculados, seja cauteloso e retome as rédeas. Saúde & Bem-estar: Sua vitalidade parece estar subindo fantasticamente durante estes… Saiba mais

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Não fique enredada em uma discussão sem sentido com seu parceiro, porque você está muito sensível e poderia dizer a primeira coisa que vem à sua mente, sem considerar todas as consequências, e em assuntos do coração, essas manifestações não são certas. Dinheiro & Trabalho: Seus superiores não estão dispostos a perdoar atrasos e ausências, então coordene suas atividades para que você não chegue atrasado para seus compromissos no seu trabalho. Faça tudo adequadamente especialmente agora que já iniciou um novo trabalho com muito futuro pela frente. Saúde & Bem-estar: Este dia é ideal para limpar e purificar a sua casa. À noite… Saiba mais

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Enquanto tudo não fica esclarecido com seu parceiro, não dê outro passo no amor. É necessário estabelecer certas regras, para evitar mágoas e mal-entendidos que põem o relacionamento de vocês em perigo desnecessariamente. Dinheiro & Trabalho: Não prejudique ninguém na profissão, pelo contrário, ajude. Essa pessoa pode ser inexperiente em certos aspectos, mas ela substitui sua atual” ignorância” por um desejo enorme de progredir e gostaria de ter a sua ajuda e dos outros colegas. Saúde & Bem-estar: Saúde perfeita quando se trata de energia e vitalidade. Você se sente… Saiba mais

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Seu relacionamento amoroso está no caminho certo. Agindo de maneira conjunta, decidindo como casal. Se ambos permanecerem firmes e unidos, no final, a maturidade e o entendimento vencerão. Dinheiro & Trabalho: Agir guiado pela razão nas finanças é a dica de hoje. Não importa o que os outros digam, seu conhecimento lhe dirá o caminho a seguir. Resultados favoráveis ​​no plano profissional. Haverá paz e harmonia entre as partes, a reciprocidade facilitará muito as coisas para continuar progredindo profissionalmente. Saúde & Bem-estar: Seu senso de responsabilidade vai empurrá-lo para manter a dieta e… Saiba mais

Simpatia do dia

Simpatia do cheque da abundância para arrumar a vida O universo é abundante em todos os sentidos, tanto em seus recursos e elementos materiais, como em saúde, em bem-estar e em amor. Infelizmente somos ensinados a pensar de forma inversa, que tudo é pouco e escasso, que o privilégio de possuir a abundância da vida é de poucos, porque se alguém já o tem, muito difícil eu ter também. Bem, é hora de você começar a usar seus pensamentos de outra maneira. O cheque de abundância é tremendamente eficaz se você entender isso. Você pode desejar um milhão de dólares, é óbvio que você gostaria de tê-lo, mas qual é a sua intensidade quando você pensa em tê-lo? Você realmente acha que isso é possível? Talvez, se você rever muitos dos seus desejos, você verá que, em sua origem, eles não têm a intenção correta e pura. O que você vai fazer é pedir ao universo, sua infinita abundância, que cubra tudo que você

precisa, seja econômico, afetivo ou um problema de saúde. Para fazer a Simpatia do cheque da abundância para arrumar a vida, você precisa de… Continue lendo