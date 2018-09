Gladson encontra desportivas e cumpre agenda em Sena Madureira

O candidato ao governo do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), começou seu dia de campanha nesta quinta-feira, 06, em reunião com empresários em Rio Branco. A assessoria do candidato não revelou o lugar do encontro. Depois, o candidato terá gravação de seu programa eleitoral.

À tarde, Cameli participa de reunião com desportistas no espaço de lazer do Rio Branco Football Club. Depois, Gladson e Major Rocha, seu vice, participam de caminhada no bairro Vila Betel, na regional da Floresta. A concentração inicial do evento será na entrada do bairro, em frente a Fundação Bradesco.

A agenda do candidato progressista nesta quinta-feira se encerra em Sena Madureira em evento de lançamento de candidatura a deputado estadual.