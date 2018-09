Gladson Cameli e Major Rocha repudiam atentado contra Bolsonaro: “Um absurdo”

O senador petista e candidato à reeleição Jorge Viana usou sua página no Twitter para lamentar o atentado ocorrido na tarde desta quinta, 6, contra o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL).

“Muito lamentável esse grave episódio de violência contra o candidato Bolsonaro. O ódio e a violência não fazem parte do mundo civilizado”, escreveu o senador do PT.

.

A manifestação do parlamentar vem após ele usar o mesmo espaço para criticar Jair Bolsonaro essa semana. Jorge Viana cobrou providências do Judiciário contra o presidenciável por suas declarações feitas no Acre, no sábado (1), ao defender o fuzilamento dos “petralhas”.