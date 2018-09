Exemplos para novas gerações

Para as mulheres que estão agora entrando na política e as que já estão – deveria ser um número bem maior – existem bons exemplos que podem servir de farol da ética e da seriedade. Duas pioneiras da melhor qualidade. A primeira senadora acreana, médica Laêlia Alcântara (MDB) e a primeira mulher a governar o Acre, Iolanda Fleming (MDB). Foram candidatas num tempo em que havia preconceito muito forte contra as mulheres que colocavam seus nomes numa disputa da busca de um mandato parlamentar. Hoje, existe em menor escala. Não se pode falar da luta das mulheres acreanas para entrar no fechado campo machista da política no Acre, sem mencionar Iolanda e Laêlia. E que mais mulheres sejam candidatas e eleitas. Hoje temos quatro deputadas estaduais e só uma deputada federal. Pouco. Muito pouco. Para quem é maioria no eleitorado do Estado.

DADOS DO INTERIOR A COMEMORAR

As prefeituras do interior, pela maior dificuldade que enfrentam que a capital, têm maior razão que os ex-gestores da PMRB para comemorar os números do IDEB. Transcrevo uma postagem esclarecedora do advogado Edinei Muniz a respeito: cita que, municípios administrados pela oposição superam Rio Branco no IDEB, dois deles em mais de 100%. Rodrigues Alves, administrado pelo MDB, tinha como meta 4.2. Foi muito além, chegando a 5.8 décimos. Superando em mais de 100% o desempenho obtido pela rede municipal da capital. Sena Madureira, também administrada pelo MDB, tinha como meta 4.2. Obteve 5.9 décimos, mais de 100% superior ao obtido por Rio Branco. Feijó, administrada pela oposição, teve um crescimento de 0.4 décimos, e acima do índice da capital. E ainda enumera números de Senador Guiomard e Manoel Urbano, também superiores aos da prefeitura de Rio Branco. E concluiu que, com base nos resultados obtidos, a educação avança mais no interior com muito mais força do que no município de Rio Branco. E que, o desempenho dos municípios no IDEB, deve ser analisado tendo como ponto de referência, segundo esclarece o MEC, o avanço obtido em relação à meta projetada, que é diferenciada para cada ente da Federação. Ponto.

CANDIDATA DOS MILHÕES

É como vem sendo chamada a deputada federal Jéssica Sales (MDB). E não se trata de maldade de algum adversário político. Está com 2 milhões de reais na bolsa para gastar. Tende a ser a campanha mais cara desta eleição, se for se computar os investimentos da família.

NÃO TERÁ CAMINHO FÁCIL

A sua tendência, com uma dinheirama desta, é de se reeleger. Mas não terá vida fácil no colégio eleitoral de Cruzeiro do Sul. Tem adversários de peso que não teve na última campanha, como Rudiley Estrela (PROGRESSISTA) e Henrique Afonso (PV). Sem falar no deputado federal César Messias (PSB) e Perpétua Almeida (PCdoB), com votos no reduto.

GRANDE DÚVIDA

A grande dúvida dos defensores da candidatura do Coronel Ulisses Araújo (PSL) para governador é como virá a próxima pesquisa, após a visita do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) a Rio Branco, se conseguiu ou não vento nas intenções de votos do candidato do PSL.

DIVISOR DE ÁGUAS

A próxima pesquisa será o grande divisor de águas para a candidatura do Coronel Ulissess Araújo (PSL) ganhar fôlego para emparelhar no andar de cima e chegar ao segundo turno. Se isso não for registrado na próxima pesquisa será um complicador na campanha do Coronel.

TRATAR DA MINHA VIDA

Não está chovendo no roçado dos candidatos à ALEAC e dos deputados da FPA. Pelo menos estou ficando mouco de ouvir tantas reclamações pela pindaíba. Muito diferente da última campanha para governador, em que os candidatos a deputado disputaram turbinados.

RECLAMAÇÃO SEM DISTINÇÃO

Mas quando se trata de candidatura de senador é que a chiadeira é grande, seja na oposição ou na FPA. O que tenho escutado de candidatos que dizem não estar pedindo votos para o Senado para nenhum dos candidatos, virou algo rotineiro. Por isso a disputa está embolada.

DIANTEIRA FOLGADA

A pesquisa de ontem divulgada pelo IBOPE mostra uma liderança folgada do candidato Jair Bolsonaro (PSL) e a Marina Silva (REDE), Ciro Gomes (PDT) e Alckmin (POSDB), brigando para ver quem irá para o segundo turno. Todas as previsões que o Bolsonaro murcharia no turno falharam. A projeção é que perca para a maioria dos adversários num segundo turno.

ELEIÇÃO É INSODÁVEL

E a previsão de que Jair Bolsonaro (PSL) perde para qualquer um no segundo turno eu tenho as minhas dúvidas. O eleitor brasileiro politizado é minoria. E cabeça de eleitor é terra insondável.

DISPUTA PRINCIPAL

Há um consenso dentro do PDT de que a sua chapa para a Câmara Federal elegerá um parlamentar. E que pela ordem, os deputados Eber Machado (PDT) e Jesus Sérgio (PDT) são os mais destacados na disputa desta vaga. Eber leva vantagem por ter sua base em Rio Branco.

BOM DE CAIXA

Nesta reta final começam a aparecer os candidatos mais experientes e que deixaram a grana para jogar nos últimos 30 dias. Um deputado comprou só num Posto de Gasolina 70 mil reais de combustível. Impressionante como nenhum segredo político resiste mais de 24 horas.

VAGAS PREVISTAS

Há uma avaliação dentro do PDT de que o partido elegerá dois deputados estaduais. Basta dar uma olhada nos nomes que integram a chapa – dez deles com potencial de votos – para se chegar à conclusão ser factível a projeção. Gemil Junior (PDT) disputa na ponta uma das vagas.

UMA CHAPA MALUCA

A coligação PODEMOS-PRB-PROS tem a chapa mais maluca desta eleição. De endoidar qualquer prognóstico. Nada menos que seis deputados disputam entre duas a três vagas. Raimundinho da Saúde (PODEMOS), Maria Antonia (PROS), Heitor Junior (PODEMOS), Josa da Farmácia (PODEMOS), Dra. Juliana (PRB) e André da Farmácia (PRB). Todos profissionais.

UM CASAL QUE JOGA BRUTO

O casal Perpétua Almeida (PCdoB) e Edvaldo Magalhães (PCdoB) entrou no jogo por vagas de deputado federal e deputado estadual, respectivamente, com estruturas poderosas. E multiplique poderosas por dez. De fazer inveja até á candidatos a governador. Jogo bruto.

UMA MÉDIA NATURAL

Devem voltar para a ALEAC um mínimo de doze deputados. Podendo chegar ao máximo de quatorze. Não apostem em desgaste de quem tem mandato, porque o que pesa numa eleição de estadual é ter estrutura de campanha. E isso quem é deputado possui no seu gabinete.

A PEQUENA OU O GAÚCHO?

Nem o mais otimista dentro do MDB ousa a dar um palpite sobre quem terá mais votos para deputado estadual para garantir a eleição. Se a Pequena Notável, deputada Eliane Sinhasique (MDB) ou o gaúcho, vereador Roberto Duarte (MDB). Ambos com campanhas bem ativas.

FATO INÉDITO

Há um fato inédito nesta eleição no Alto Acre. Pela primeira vez o PT não está no comando da associação dos moradores da Reserva Chico Mendes, que era dominada pelos petistas na região. Seu novo presidente, o Açucar, apóia o candidato Gladson Cameli (PROGRESSISTA).

NOMES MAIS DESTACADOS

É unanimidade até entre os adversários de que na chapa do SOLIDARIEDADE para deputado estadual, os nomes que devem brigar pelas prováveis duas vagas que tendem a ficar com o partido, são o Neném do Banco do Brasil e os ex-deputados Walter Prado e Josemir Anute.

NÃO TIREM ESTA MOÇA DO JOGO

Converso com muita gente, ouço opiniões variadas para não ficar nada direcionado, e o que tenho ouvido é que a candidatura da publicitária Charlene Lima (PTB) à deputada federal está sendo uma das surpresas desta eleição, pelo profissionalismo da sua campanha. Está no jogo.

A CONFIRMAR

A Companhia de Selva, que faz a campanha do candidato a governador pelo PT, Marcus Alexandre, teria recebido reforço de marqueteiros que atuaram na campanha do petista Fernando Hadad. Nesta altura do campeonato o que vai decidir a disputa do governo é a rua.

JÁ ESTARIA NO VINAGRE

Acerca de nota dada ontem na coluna sobre Marcus Alexandre (PT) ter deixado a prefeitura de Rio Branco para disputar o governo, trocando o certo pelo muito duvidoso, ouvi de um cardeal petista: “se não está às mil maravilhas com ele, sem ele, nós já estaríamos no vinagre”.

BEM MAIS ENCORPADA

A deputada Leila Galvão (PT) disputa a reeleição bem mais forte do que na campanha passada, com dois prefeitos bem avaliados lhe apoiando: Fernanda Hassem (PT) de Brasiléia, e Bira Vasconcelos (PT), em Xapuri. Leila deverá aumentar a sua votação nos dois municípios.

FALTAM NOMES DE PESO

Será em Sena Madureira, o terceiro maior colégio eleitoral do Acre, aonde a oposição deverá ter uma das maiores vitórias. Todas as grandes lideranças do município não apóiam o PT. Restou para o PT o ex-prefeito Nilson Areal, mas sem o prestígio de quando estava no mandato.

JOSÉ BESTENE

O ex-presidente da Assembléia Legislativa, José Bestene, é forte candidato a ficar com uma das vagas da coligação PROGRESSISTA-PPS-PTC-PMN. Bestene, além de um nome qualificado, e um vencedor quando se trata de disputar eleições proporcionais, conhece o caminho das pedras.

CHAMADAS ZEBRAS

Guardem pelo menos duas vagas de deputado estadual para as chamadas zebras da eleição. São nomes que não aparecem nas projeções, mas que acabam por se eleger na rabada.

VIRÃO COM MAIOR REALIDADE

As pesquisas a serem realizadas este mês serão mais realistas do que, as que foram feitas até esta data. Pelo fato de que todos os candidatos a governador e senador já estarem com as suas campanhas nas ruas. Ao não ser que aconteça uma reviravolta nos números, esta eleição caminha para ser levada ao segundo turno. As pesquisas anteriores apontaram o candidato do PROGRESSISTA, senador Gladson Cameli, na liderança, seguido de Marcus Alexandre (PT) e na terceira colocação Ulisses Araújo (PSL). Estes últimos 30 dias serão fatais para quem pretender chegar ao segundo turno. Pela primeira em 20 anos, o PT não disputa como franco favorito.