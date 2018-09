Coronel Ulysses vai reunir militância em frente o Palácio para orar por Jair Bolsonaro

O discurso do candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro, proferido sábado passado em Rio Branco, sobre o “fuzilamento da petralhada do Acre” continua rendendo.

Na sessão desta quarta-feira, 05, na Câmara dos Vereadores, N. Lima (PSL) e Roberto Duarte (MDB), que manifestou voto em Bolsonaro pelas redes sociais, apoiaram o discurso do candidato. Para N. Lima, a palavra “fuzilamento” usada por Bolsanaro não passou de uma alegoria.

O líder do PT na Casa, Rodrigo Forneck, disse que ficou “espantando” com o apoio de seus colegas ao discurso do presidenciável.

“Ele fala tanto em Deus, mas a todo momento incita a morte e a violência. Minha pergunta aos vereadores que o apoiam foi no sentido de saber a opinião deles? Se apoiam o posicionamento e concordam com a proposta? Para meu espanto, alguns vereadores confirmam e apoiam a fala do Bolsonaro”, completou o petista.