Caçambeiros do Deracre temem que Sebastião encerre governo sem pagar os quase R$ 7 milhões

A dívida do Deracre com os caçambeiros, caminhoneiros, operadores de máquinas pesadas e proprietários de caminhonetes, todos integrantes do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado do Acre, é de aproximadamente R$ 7 milhões e a categoria pressiona para receber o pagamento ao menos de forma parcelada.

O governo prometeu pagar uma parcela de R$ 800 mil aos trabalhadores na próxima semana. Porém, caso o valor não seja pago até o dia 14 de setembro, eles falam em fechar estradas, portos, pontes, ruas e avenidas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

“Se governo não pagar iremos radicalizar contra esses pagamentos atrasados. Temos apoio de algumas delegacias do sindicato nos 22 Municípios do Acre. A categoria já deliberou e decidiu ir pra rua, fecha o porto em Cruzeiro do Sul, balsa, estradas, além de termos apoio da nossa federação da Região do Norte que está sensibilizada com toda essa situação”, informou Marcos Maia, diretor do Sintraba.

Outra preocupação toma conta dos trabalhadores. A pouco menos de quatro meses para o fim do governo de Sebastião Viana, os quase 300 autônomos temem que a atual gestão encerre sem quitar a dívida milionária com a classe.

Meses atrás, os trabalhadores chegaram a fechar o pátio do Deracre para pressionar o governo por pagamento. Chegaram a negociar, porém os atrasos são recorrentes. Por isso, uma nova manifestação, dessa vez maior e com mais volume, não está descartada pela categoria.