Brasileia inicia a programação em alusão a semana da pátria

Dezenas de produtores rurais fecharam na manhã desta terça-feira, 04, a Estrada do São Francisco em protesto contra as péssimas condições da Estrada do Quixadá, zona rural de Rio Branco. Os moradores querem uma reunião com a prefeita Socorro Neri.

O pastor Raimundo Vieira da Silva, um dos líderes do protesto, conta que as pontes da Estrada do Quixadá estão em condições precárias e durante as chuvas o ônibus que faz a linha do local é impedido de prosseguir viagem porque o desvio feito pela prefeitura para a execução de uma obra sobre um igarapé fica inundado.

Ele relata ainda uma grande quantidade de buracos no acesso e o iminente risco de isolamento.

“O desvio que foi feito não passa nenhum ônibus para levar o pessoal quando chove. E a ponte do igarapé Redenção também precisa ser feita agora no verão, porque no inverno há o risco de isolamento. Nós estamos aqui e queremos falar com a prefeita. Se não resolver agora, na próxima vamos trazer dois caminhões e fechar a frente da prefeitura.”

Na manifestação, os moradores usaram cadeiras, pneus, cavaletes e até uma mesa para fechar a via pública.

A Estrada do São Francisco é o acesso para os bairros Chico Mendes, Vitória, Eldorado, Panorama, Placas, Oscar Passos, ao próprio bairro São Francisco e ao Quixadá.