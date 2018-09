Ativista gay do Acre, diz em sua fanpage que já ficou com candidatos

O polêmico discurso proferido por Jair Bolsonaro, candidato do PSL à Presidência da República, em ato político em Rio Branco, no sábado passado, em que ele, com um tripé nas mãos imita um fuzilamento, teve enorme repercussão nas redes sociais, na imprensa nacional e foi veementemente criticado pela chamada esquerda brasileira.

Inimigo público de Bolsonaro, o candidato do Psol a presidente, Guilherme Boulos, chamou o presidenciável do PSL de cretino e acrescentou que seu adversário deveria estar preso por apologia à violência. A declaração do psolista foi dada via Twitter.

“Bolsonaro ameaçou fuzilar opositores ontem [sábado] no Acre. Em qualquer democracia esse cretino estaria preso por apologia à violência, não concorrendo a presidente da República”, disparou.

O discurso de Bolsonaro foi feito em cima de um carro de som em um comício no Calçadão da Gameleira.

“Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vamos botar esses picaretas pra correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá. Só que lá não tem nem mortadela, hein, galera. Vão ter que comer é capim mesmo”, afirmou.

Boulos não esconde de ninguém sua repulsa por Bolsonaro. Em recente visita ao Acre, durante entrevista, ele afirmou que o candidato do PSL deveria estar preso pelas bandeiras extremistas que defende.