PM promove formatura no 5° Batalhão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Seu relacionamento amoroso precisa de um estímulo. Tédio, abandono e rotina invadem diariamente os dois, tentem encontrar um vínculo maior que obrigação e o compromisso de ficar juntos. Dinheiro & Trabalho: Não assuma nada do que lhe propõem hoje como melhor no trabalho, é necessário ter certezas absolutas. Uma análise correta da situação permitirá que você chegue às conclusões que mudarão tudo para melhor. Mantenha-se firme. Saúde & Bem-estar: O médico está prestes a dar-lhe boas notícias e esclarecer… Leia tudo

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você tem que estar disposto a fazer uma mudança drástica para que haja amor em sua vida. Você se importa com alguém, mas não se mexe para ir atrás e conquistar essa pessoa. Depende apenas de você. Dinheiro & Trabalho: Hoje aparece uma oferta interessante no trabalho. As coisas serão complicadas, mas você conseguirá progredir precisamente por causa de que todos acreditam em você e na sua capacidade de resolver os problemas do setor. Saúde & Bem-estar: O apoio da família em tempo de uma saúde precária… Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Uma atitude justa e inteligente permitirá que qualquer diferença com o seu parceiro seja resolvida. A vida lhes ensinou o suficiente para entender que não vale a pena arriscar o amor por perguntas sem sentido. Dinheiro & Trabalho: Tudo vai chegar no seu devido tempo no trabalho, não será necessário acelerar nada. Existem forças opostas que inequivocamente agem a seu favor, o acaso será generoso para você, aproveite porque já era hora de a sorte estar do seu lado na sua profissão. Saúde & Bem-estar: Aquela dor que te preocupa não vai deixar você dormir… Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: No amor, não abandone o jogo se a última palavra ainda não foi dita. É possível recuperar o que você acha que perdeu, novas oportunidades surgirão e você terá que estar lá para garantir o relacionamento. Dinheiro & Trabalho: Você está em um momento de decolagem profissional, aproveite seu conhecimento e disposição para os desafios. Dê o seu melhor, só assim você será levado em conta mais uma vez para novas funções. Saúde & Bem-estar: Você tem uma energia transbordante que está ajudando você… Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você tem que avaliar bem as possíveis consequências de certos atos no amor. Justificando-se apenas pelos resultados seria um erro, seu parceiro o que espera de você, acima de tudo, é coerência e decência nas atitudes. Dinheiro & Trabalho: O triunfo estará com você, uma nova etapa em sua vida profissional chega para melhorar sua vida, dúvidas e inseguranças serão deixadas de lado. É hora de elaborar estratégias para enfrentar os novos desafios. Saúde & Bem-estar: O jogo de ficar até tarde na balada nunca foi bom para você. Mas… Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A relação entre os dois é sólida, vocês conseguiram criar fundações indestrutíveis e isso os fará ficar juntos por muito tempo. O problema é que talvez se deixem vencer pela rotina e falta de novas aventuras a dois, não tenham medo de ir mais longe no amor. Dinheiro & Trabalho: Novas experiências e conhecimentos serão adquiridos graças a uma viagem profissional que você há muito tempo queria fazer. Você esperou por muito tempo que as condições favoráveis ​​fossem dadas, seu tempo chegou, aproveite! Saúde & Bem-estar: Você não deve parar de praticar esportes, que é… Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Enquanto você insiste em parecer alguém que não é, o amor não abrirá suas portas. Há alguém esperando por você, mas a vida o colocará a seus pés quando tudo estiver alinhado, começando por você, sendo natural e mostrando-se como verdadeiramente é. Dinheiro & Trabalho: No trabalho, seu esforço leva você à uma nova função, no entanto, é necessário fazer alguns ajustes. Você precisa corrigir os problemas do passado, assim você evitará enfrentar os mesmos inconvenientes no presente. Saúde & Bem-estar: Ultimamente você sente fortes dores nas costas… Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Vocês não conseguirão muito se não decidirem colocar mais entusiasmo no relacionamento. A relutância em fazer isso pode atingir o casal e acabar com tudo de uma vez. Quem sabe seja o melhor a fazer nesse momento. Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, as coisas não podem ir melhor. Você tomou as decisões certas e isso possibilitará seu crescimento constante e com reconhecimento por parte de seus superiores. Dedique-se e aplique tudo que você sabe para crescer junto com a empresa. Saúde & Bem-estar: Não se preocupe com os excessos cometidos hoje… Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: As ilusões e sonhos estarão na pele dos dois hoje, o amor de vocês preenchera tudo hoje. Ambos prometeram altos ideais e objetivos, tudo nasceu de uma vontade genuína de se unir, mas devem garantir a viabilidade de cada sonho. Dinheiro & Trabalho: A imagem que você oferece como profissional será tudo, não apenas em termos externos. Seu futuro pode ficar complicado se você agir apenas medindo as consequências a curto prazo, portanto, mostre seu compromisso permanente com as empresas que acreditam em você. Saúde & Bem-estar: Sem dúvida, hoje você se parecerá com o homem de… Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Você voltará a amar e ser amada. Não perca a esperança, a felicidade estará com você antes do que você imagina. Apenas cuide-se para não tratar o novo amor como se fosse uma das muitas tarefas que você realiza diariamente. Dinheiro & Trabalho: Seja objetivo e seletivo sobre as críticas que você recebe no trabalho. Há certas ideias que, bem aplicadas, podem servir para o seu crescimento e das outras que você não lembra, pode ter certeza que não fariam diferença nenhuma nos dias de hoje. Saúde & Bem-estar: Não fique obcecado com tratamentos revolucionários caros… Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: O pior que podem fazer como casal é enganar um ao outro. E não necessariamente em termos de traição ou infidelidade, mas de não dizer a si mesmo as verdades que residem nas profundezas do coração de cada um. Dinheiro & Trabalho: Há coisas que devem mudar o mais rápido possível no trabalho. Não se defenda absurdamente de quem não te ataca, com tantas atitudes assim, desconfiado, você se afasta do triunfo que é mais do que previsto tendo em vista suas capacidades. Saúde & Bem-estar: As mudanças de temperatura causadas pelo ar… Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Mostre intenções e sentimentos claros no amor. Diga exatamente o que você sente e pensa, não esconda ou disfarce verdades apenas para acabar com sua solidão. Você precisa entender que no amor vale o que ambos esperam um do outro. Dinheiro & Trabalho: Mudanças profundas e importantes devem ser realizadas na profissão. É necessário que você faça uma nova abordagem da sua situação, nada pode continuar como antes porque você já está num outro patamar profissional. Saúde & Bem-estar: Depois de tanto trabalho você merece uma pausa para… Leia tudo