PGR pede para Bolsonaro explicar declaração sobre ‘fuzilar petralhada’

O candidato ao Senado, Minoru Kinpara, participou na terça-feira, 4, de reunião com lideranças comunitárias de Sena Madureira. O objetivo do encontro foi ouvir os anseios dos moradores e pactuar políticas públicas para a região. Essa foi mais uma oportunidade para Minoru Kinpara apresentar suas propostas voltadas para educação, saúde, segurança pública, valorização do esporte e da cultura e também para a geração de emprego e renda no Estado.

Para o professor Nilson Lopes Feitosa, a campanha tem um lado bom, “que é aproximar as pessoas em prol do bem comum da sociedade”. Feitosa destaca que tem andado pelos seringais do rio Yaco e levado o nome do ex-reitor da Ufac para as comunidades. Já o morador do Segundo Distrito de Sena Madureira, Carlos Alberto da Silva, ressalta que resolveu apoiar a candidatura de Minoru Kinpara por confiar em suas propostas. “Por acreditar na sua origem, no seu trabalho na Ufac é que considero o melhor nome para o Senado”, frisa.

Sena Madureira compõe a microrregião do Purus, juntamente, com Manoel Urbano e Santa Rosa. Distante 143 km de Rio Branco, a cidade tem uma população formada por 45.177 pessoas, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No município, 46,3% da população vive com até meio salário mínimo. “É necessário repensar nossas políticas públicas e combatermos essas distorções sociais. E isso só é possível quando compreendemos que toda mudança é mediada por uma decisão política.

Mais do que o voto, eu quero ter a oportunidade de fazer mudanças e de servir à população do meu Estado”, destacou, o candidato Minoru Kinpara para uma plateia formada por moradores dos bairros Niterói e São Francisco, do Segundo Distrito de Sena Madureira.