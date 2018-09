Homem de 32 anos desaparece após vir de São Paulo para trabalhar no Acre

O horário de funcionamento de órgãos públicos, bancos e shopping foram alterados devido ao feriado da Independência do Brasil, 7, e do Dia da Amazônia comemorado na quarta-feira, 5, mas transferido para quinta-feira, 6, em Rio Branco. Por isso, é preciso ficar atento aos horários especiais de funcionamento neste feriadão.

O Governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco transferiram o feriado de acordo com o calendário dos feriados e pontos facultativos do estado.

O atendimento nas repartições públicas estaduais serão suspensos na quinta e sexta-feira, 6 e 7, respectivamente. As atividades retornam apenas na segunda, 10. O mesmo vale para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) e para a Central de Serviço Público (OCA).

O atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s), Hospital de Urgência e Emergência (Huerb), delegacias e da Polícia Militar do Acre funcionam normalmente.

As agências bancárias funcionaram normalmente até esta quarta, 5, pois os bancários aderiram à mudança de data do governo. O atendimento será normalizado na segunda, 10.

As agências dos Correios também não irão funcionar na quinta e sexta de feriado. O atendimento volta na segunda, 10, das 8h às 16h.

Supermercados, postos de combustível, farmácias, entre outros, precisam de autorização do sindicato para funcionar no feriado. A autorização é gratuita e pode ser retirada na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Acre (Fecomércio-Ac).

O horário de funcionamento das lojas, quiosques e praças de alimentação do Via Verde Shopping serão alterados apenas na sexta, 7, funcionando das 11h às 22h. Já o cinema deve funcionar de acordo com a programação de filmes da semana.