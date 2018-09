Em encontro com engenharia, Marcus Viana recebe apoio de colegas de trabalho

Engenheiro civil de formação, o candidato ao governo do Acre pelo PT, Marcus Alexandre Viana, esteve reunido na noite da última terça (4) com seus colegas de profissão em encontro com as lideranças da engenharia no Afa Jardim.

Como prefeito de Rio Branco, Marcus Viana atualizou por três vezes, em seis anos de gestão, o piso salarial dos engenheiros do quadro técnico e valorizou os técnicos agrícolas municipal, trabalho reconhecido pela categoria.

“Estamos diante de uma pessoa que tem palavra e compromisso. Na política a gente costuma dizer que não existe palavra, mas o Marcus prova que isso não é verdade. É trabalhador e honrado”, enalteceu José Paulo dos Santos, presidente do Sindicato de Técnicos Agrícolas do Acre.

Segundo o engenheiro civil Átila Pinheiro, a atividade foi inédita. “Nós, geralmente, nos reunimos apenas para fazer obra. Mas, hoje estamos aqui para manifestar nosso apoio e construir o futuro do Acre, apresentando demandas e propostas. Esse é um momento histórico.

No evento, que contou com a participação da presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Acre (Crea), Carminda Luzia Pinheiro, Marcus apresentou as propostas do seu plano de governo e defendeu a importância das candidaturas e eleição dos candidatos ao Senado Jorge Viana (PT) e Ney Amorim (PT).

“Eu me sinto em casa, revendo os amigos e as amigas de profissão. Estamos vivendo um momento muito especial da vida democrática do nosso estado e país. Fico muito feliz e com o coração cheio de alegria por receber o apoio e a confiança dos engenheiros, tecnólogos, arquitetos, geógrafos, geólogos, técnicos agrícolas, médicos veterinários e zootecnistas do Acre, que continuam acreditando na força do trabalho e nas coisas boas que juntos podemos fazer. É isso que me motiva!”, disse o petista.

Em seu discurso de agradecimento, o candidato também salientou as grandes obras do estado e a contribuição dos profissionais. “Fizemos muito pelo Acre, obras que pareciam impossível. Os governos da Frente Popular contornaram desafios e isso só foi possível graças ao empenho de todos aqui.”

O evento contou com a participação da primeira-dama do Estado e arquiteta Marlúcia Cândida, da vice-governadora Nazareth Araújo (PT).