Candidatos seguem agenda com corpo a corpo, reuniões e visitas

Os candidatos Ulysses Araújo (PSL), Janaina Furtado (Rede) e David Hall (Avante) seguem a quarta-feira, dia 05, com extensa agenda na Capital e interior. Entre as ações de campanha, atos políticos de rua, corpo a corpo e reuniões com equipe de assessoramento partidário. Veja abaixo as agendas:

Janaína Furtado participa, às 8 horas, na Câmara de Vereadores, de sessão ordinária, onde cumpre o ofício de vereadora de Tarauacá. Às 14 horas, se reúne com moradores da cidade, durante visitas ás famílias. À noite, ás 18 horas, faz reunião com apoiadores de campanha.

David Hall vai se reunir durante todo o dia com assessores e campanha para alinhar os trabalhos. Às 19 horas, encontra com uma líder religiosa, no bairro Mocinha Magalhães, juntamente com o candidato a federal Eldo Pontes.

Araújo faz uma caminhada, pela manhã, no bairro são Francisco. À 17 horas, na última agenda, o candidato faz bandeiraço na caixa d’água do bairro Seis de Agosto, no 2º Distrito de Rio Branco.