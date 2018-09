Após decisão do Supremo Tribunal Federal, empresas confundem terceirizados com PJs

Na semana de esforço concentrado no Senado Federal, Jorge Viana subiu à tribuna nesta terça-feira (04) para criticar a venda da Eletroacre feita pelo governo Temer na semana passada pelo valor de R$ 50 mil. “Foi um leilão feito às escondidas, sem debate, sem respeito com os funcionários, sem respeito com o consumidor”, criticou o parlamentar em seu discurso.

Jorge Viana destacou que a própria Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) já afirmou que a venda implicará em um aumento na tarifa para o consumidor, podendo chegar a 10%. Além disso, para o parlamentar, a privatização implicará no fim de programas essenciais para quem vive na Amazônia, como o Luz para Todos, que levou sistema de energia para diversas regiões isoladas do país.

“Eles desmontam a empresa, como estão fazendo com a Petrobrás, e tentam ganhar a opinião pública com fakenews, afirmando que elas estão dando prejuízo. O setor elétrico tem sim um problema de gestão. Mas o MDB administra há dez anos esse setor e agora, ao invés de tentar melhorar, resolve vender a companhia a preço de banana. E as autoridades do Acre, apoiadores do governo Temer, se calam. É um escândalo”, afirmou.

Para o senador acreano, um governo que está a três meses de sair não poderia colocar o patrimônio brasileiro à venda sem nenhum tipo de discussão ou debate. Ele fez a defesa dos milhares de servidores que hoje são do quadro da empresa e disse que vai acionar o Ministério Público para apurar possíveis irregularidades no processo.

“Esse governo não tem nenhuma condição moral de vender o patrimônio público no apagar das luzes. A conta vai sobrar para o povo. Isso sem falar no prejuízo enorme para os servidores que trabalharam uma vida inteira pela companhia e agora vivem na incerteza. Vou apresentar requerimento ao Ministério Público Federal para que se apure quem está por trás dessa venda. Porque o que eu vejo falar nos corredores é que tem grupos políticos criando esquemas de mesadas para os próximos dez, vinte anos. Tudo isso em cima de uma falsa moralização dos serviços públicos”, disse Jorge Viana.

O parlamentar afirmou ainda que, se preciso, irá propor a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado Federal para apurar as denúncias.

“Quero falar de esperança e fé, quero falar de dias melhores. Mas não posso deixar de ser a voz dos agricultores, dos fazendeiros, dos índios, dos moradores da periferia, dos comerciantes, dos empresários e dos industriais, dos diferentes setores da nossa economia. Se nós deixarmos esse processo se materializar, vamos ter o absurdo do aumento da conta de luz que já é a mais cara do país. O Acre não pode ter a passagem aérea, o gás de cozinha, a conta de luz mais cara do Brasil. Isso é inaceitável”.