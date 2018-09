Preço da gasolina em Rio Branco dispara e valor do litro do combustível é vendido por até R$ 5, 17

Nos últimos 30 dias, a gasolina teve um aumento médio de 21 centavos nas distribuidoras. A alta reflete diretamente no bolso do consumidor. Em Rio Branco, a capital do Acre, estado com a gasolina mais cara do país, o litro do produto é vendido por até R$ 5, 17. O valor médio do litro do combustível na Capital é de R$ 4, 99 e a tendência é de que haja um novo aumento com mais um anúncio feito pela Petrobras de reajuste de 1,68% do produto nas refinarias.

O Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre confirmou nesta terça-feira que o aumento já reflete nas bombas, mas que varia dependendo do posto.

“É lamentável em relação ao consumidor, porque os revendedores precisam repassar os reajustes que as distribuidoras vêm cobrando”, diz o sindicato.