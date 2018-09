Na TV, Marcus destaca ações na educação da capital; Gladson enfoca agronegócio

O segundo programa dos dois principais candidatos ao governo do Acre que foi ao ar na noite desta segunda, 3, teve diferentes abordagens. Enquanto o petista Marcus Alexandre Viana preferiu destacar seus principais investimentos enquanto ocupou a Prefeitura de Rio Branco (2013-2018), Gladson Cameli (PP) escolheu o agronegócio como tema central.

Apesar de a segurança pública ser um dos setores mais caros à sociedade acreana no momento, nenhum deles a escolheu como protagonista em seus programas eleitorais. Apenas Gladson fez abordagens mais genéricas, apresentando seu vice, Major Rocha (PSDB), como o salvador da pátria.

Após usar a estreia na TV na última sexta (31) para fazer uma breve apresentação de si e da família, Marcus Viana agora priorizou a educação. A temática se deu no dia em que o Ministério da Educação divulgou os resultados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

De acordo com os dados do MEC, Rio Branco atingiu, em 2017, a nota 6,5, acima da meta estabelecida de 5,8. Entre as capitais, a acreana ficou na terceira posição. O programa do petista não apresentou os dados divulgados hoje, mas mostrou os investimentos de Marcus enquanto prefeito, como a construção de creches e a abertura de 5.000 vagas na rede municipal.

Por sua vez, Gladson Cameli apontou as potencialidades do Acre para o agronegócio, mostrando que, no Norte, o estado apresenta os piores resultados quando o assunto é produção rural. Citou como exemplo Roraima que, apesar de grande parte de seu território ser formado por terras indígenas, hoje é um dos principais produtores de soja na região.

O candidato progressista ainda criticou as péssimas condições de tráfego nos ramais, o que dificulta a vida e a produção do homem do campo. Ele afirmou que em seu governo os investimentos para o setor rural e as melhorias das estradas serão prioridades.