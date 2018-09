Ifac abre inscrição para curso de matemática básica para o Enem; aulas gratuitas

O Instituto Federal do Acre (Ifac) abre inscrições, no dia 05 de setembro, para curso básico de Matemática preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As aulas são gratuitas e terão início no dia 10 de setembro. O projeto é coordenado pelo professor do Ifac, Aldeir Braga Ferreira, que também é mestre em Matemática.

Ao todo estão sendo disponibilizadas 40 vagas, sendo que 20 destas são para a comunidade e outras 20 vagas para estudantes do Ifac. Para se inscrever, os interessados devem comparecer no setor de Registro Escolar do campus Rio Branco, no horário das 07h às 12h e das 14h às 18h, do dia 05 de setembro. As vagas serão preenchidas conforme ordem de chegada dos candidatos.

Inscrição

Poderão concorrer às vagas apenas pessoas que já concluíram o Ensino Médio ou que estejam cursando o 3º ano do Ensino Médio. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá apresentar cópias e originais de: Documento de Identidade com foto, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Certificado de Conclusão do Ensino Médio e/ou declaração de que esteja cursando o 3º ano do Ensino Médio. Para os estudantes do Ifac interessados, além dos documentos acima citados, estes deverão apresentar atestado de matrícula junto ao Instituto.

Aulas e conteúdo

As aulas terão início no dia 10 de setembro e serão realizadas todas as segundas-feiras e quintas-feiras, das 07h30 às 11h, no campus Rio Branco. Dentre as disciplinas que serão ministradas durante o curso estão: funções, geometria plana e espacial, estatística, análise combinatória e probabilidade, porcentagem, proporcionalidade, além das temáticas mais cobradas no Enem na área de de Matemática e suas Tecnologias.