Homem morre no Centro Cultural

O governo estadual, por meio de seus órgãos de controle, fiscalização, comando e educação ambiental, reforçarão neste mês de setembro suas ações de combate aos focos de incêndio florestal em todo o Acre, tanto nas áreas urbana quanto rural. Apontado como um dos meses mais críticos do “verão amazônico”, setembro é o que tem a maior tendência de aumento no número de queimadas.

Para coibir essas ações, os órgão se reúnem nesta terça-feira (4) no comando do Corpo de Bombeiros para lançar a Operação 7 de Setembro, também denominada Floresta Viva.

Durante o período de poucas chuvas eleva-se a temperatura e a umidade do ar fica mais baixa. Dessa forma, a vegetação se torna mais vulnerável à propagação do fogo.

“Historicamente, sete de setembro é uma data que tem muitos incêndios florestais, e nós nos preparamos com reforço a mais para combater as queimadas e conscientizar as pessoas sobre as consequências para o meio ambiente e, sobretudo, para a saúde humana”, disse o secretário Edgard de Deus (Meio Ambiente).

No decorrer do mês de setembro, as ações de prevenção e combate às queimadas serão intensificadas em todo o estado, com equipes de fiscalizações e monitoramento, inclusive via satélite.