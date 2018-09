Em parceria com a Ufac, Acre irá receber escritório da Universidade do Colorado

O governador Sebastião Viana se reuniu na tarde desta segunda-feira, 3, na Casa Civil com representantes da Universidade do Colorado Boulder e da EducationUSA, órgão do governo americano que se prepara para abrir um escritório no Acre após a realização da parceria do governo do Estado com a universidade estadunidense na área de intercâmbios em pós-graduação e cursos rápidos.

O EducationUSA é a fonte oficial de informações sobre estudos nos Estados Unidos, que possui uma rede global de mais de 400 centros de orientação, afiliado à Seção de Educação e Cultura do Departamento de Estado Americano. No Brasil, o EducationUSA tem 38 escritórios em instituições parceiras.

Como o órgão também ajuda universidades americanas em parcerias com universidades brasileiras, a pedido da própria Universidade do Colorado, o EducationUSA se prepara para abrir seu primeiro escritório no Acre focando a parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac).

“A Universidade do Colorado viu a necessidade de ter o escritório para que os alunos façam os processos de admissão e assim orientá-los. Falamos sobre o choque cultural, como é a estrutura de uma sala de aula americana e a preparação para intercâmbios”, conta Rita Moriconi coordenadora regional do EducationUSA no Brasil.

A parceria entre as instituições para a cooperação educacional é fruto da articulação do governador Sebastião Viana junto à Força Tarefa de Governadores sobre Clima e Florestas (GCF), após ser convidado para uma série de visitas institucionais e de prospecções para relações internacionais no Colorado em 2017.

Como resultado da parceria institucional estão alguns cursos de rápida duração nas áreas de direito humanitário, direito indígena, resolução de conflitos e desenvolvimento sustentável, além de avanços na negociação entre a federal acreana e a universidade norte-americana para um intercâmbio na área de mestrados e doutorados.

A diretora internacional do centro de inglês em educação continuada da Universidade do Colorado, Patricia Juza, também esteve presente e já anunciou o oferecimento de uma bolsa para estudantes de 15 a 17 anos passarem quatro semanas de estudos nos Estados Unidos, além uma bolsa de mestrado em direito.

Além disso, como resultado da parceria entre a universidade americana, o governo e a Ufac, Patricia Juzo se prepara para lançar um curso online em inglês como material regional do estado. As inscrições serão abertas já em setembro.