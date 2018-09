Com R$ 1 milhão em caixa, Gladson tem candidatura aceita pelo TRE

O candidato a governador, Coronel Ulysses Araújo (PSL), realizou um novo adesivaço na Avenida Ceará, no final da tarde de segunda-feira (3). Ele aproveitou para criticar a postura do PT em atacar o candidato a presidente, Jair Bolsonaro, que esteve no Acre no sábado.

Segundo Coronel Ulysses, a população tem mostrado vontade de mudar e acabar com a velha política.

“O PT demonstra o medo de perder o governo porque viram no sábado que a população quer mudança. Nós, no Acre e no Brasil, representamos essa mudança. Eles também têm medo do nosso futuro presidente Bolsonaro que prometeu acabar com essa de conchavos. Qualquer processo será respondido e as pessoas que querem agir com baixaria serão responsabilizadas”, Coronel Ulysses.

O candidato de Bolsonaro ainda se reuniu no domingo com jovens da Assembleia de Deus e garantiu que irá combater a corrupção e o desperdício de dinheiro público. O bate papo descontraído ocorreu na Federação do Comércio do Estado do Acre (Fecomércio).

“Na nossa gestão, as prioridades são combater a corrupção e desperdício do dinheiro público. Também iremos garantir a segurança, gerar emprego e enxugar a máquina pública”, enfatizou.

Carreata

Coronel Ulysses e Bolsonaro arrastaram milhares de pessoas do aeroporto de Rio Branco para a Gameleira, onde puderam apresentar as propostas e aproveitaram para apontar as falhas na atual gestão e propor soluções.