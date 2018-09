Campanha de vacina contra sarampo e poliomielite é prorrogada até 14 deste mês

O porta-voz do governo do Acre, Leonildo Rosas, publicou em sua conta no Facebook a cópia de uma lei sancionada pela Presidência da República informando que a segurança dos presidenciáveis é de responsabilidade do Ministério da Justiça.

O post do porta-voz de Sebastião Viana é uma resposta ao candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, que esteve no Acre no último sábado, 01.

Ainda conforme o assessor de Sebastião Viana, o governo do Acre disponibilizou, mesmo não sendo obrigado por lei, policiamento ao candidato do PSL.

“Além de despreparado para assumir o maior cargo da República, o senhor Jair Bolsonaro é mentiroso. Embora não seja de sua competência, o governo do Estado disponibilizou, sim, policiamento ao candidato, como força auxiliar. Prevendo essa canalhice, o secretário de Segurança Pública, Vanderlei Tomaz, publicou nota nesse sentido. Para ludibriar a boa fé dos cidadãos, esse senhor esconde que a Policia Federal já anunciou que iria restringir a quantidade de policiais para a segurança dos presidenciáveis. Bolsonaro e seus afiliados não têm o direito de assassinar a verdade”, disse.

Em um vídeo gravado dentro de um veículo enquanto participava de uma carreata em Rio Branco, Bolsonaro lamentou o fato de o governo do Acre não ter liberado policiais para sua segurança. Seus apoiadores também espalharam a mesma informação nas redes sociais.