Sesacre convoca aprovados sub judice para inspeção médica e entrega de documentos

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre – SESACRE publicaram na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 3 de setembro, a convocação dos candidatos (sub judice) para a inspeção médica, entrega de documentos e posse.

Para a entrega de documentos, os candidatos convocados deverão comparecer até o dia 20 de setembro de 2018, das 08h às 12h ou 14h às 17h, a um dos seguintes endereços:

Rio Branco: Rua Benjamin Constant, nº 830, Centro. Coordenação de Lotação da Secretaria de Estado de Saúde. Brasiléia: Av. Rolando Moreira, n° 930, Centro. Hospital das Clínicas Raimundo Chaar. Cruzeiro do Sul: Rua Leopoldo de Bulhões, nº 216, Alumínio. Coordenação Regional de Saúde do Vale do Juruá.

Para a posse, os candidatos deverão comparecer no dia 28 de setembro de 2018, às 09h. Para mais informações referentes a este concurso público junto à Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, por meio do número (68)3215-2621, junto à Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do número (68) 3215-4031, das 8h às 12h ou das 14h às 17h ou por meio do endereço eletrônico concursos.sga@ac.gov.br.