Sebastião diz que deixará governo com consciência de dever cumprido e voltará a atender nos hospitais do Acre e a dar aula na Ufac

Em entrevista a uma rádio em Cruzeiro do Sul, na manhã desta segunda-feira, 03, o governador Sebastião Viana afirmou que deixará o governo em paz e com consciência de dever cumprido.

Viana disse ainda que a partir de janeiro volta a trabalhar como médico nos hospitais públicos do Estado do Acre e como professor do curso de Medicina da Universidade Federal do Acre.

“Tô saindo de consciência em paz e dever cumprido. Ajudei o Acre a mudar muito nesse período e a partir do dia 1º de janeiro eu me desloco já não mais como governador, mas como cidadão acreano pra Universidade Federal do Acre, onde eu sou professor do curso de Medicina. Vou dar aula pros alunos, vou estar formando mestres e doutores.”

Ainda na entrevista, o governador informou que o Acre apresentou no mês de agosto uma redução de 38% nos índices e violência. Somente em Rio Branco, segundo Viana, houve uma queda de 40%. O governador anunciou também que estará entregando nos próximos dias um novo presídio em Cruzeiro do Sul com capacidade para 400 presos.