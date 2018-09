OAB Acre promoverá debate sobre ‘O Novo Marco Legal para as Eleições 2018’

Em outubro, os cidadãos de todo o país irão às urnas mais uma vez escolher os representantes aos cargos de presidente, senador, governador, deputado federal e estadual. Antes de votar é preciso saber o que esperamos para o futuro do país. Pensando no fortalecimento da democracia, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), por meio da Comissão da Jovem Advocacia (CJA), realizará debate sobre “O Novo Marco Legal para as Eleições 2018”, dia 5 de setembro, às 19h, na sede da Seccional.

De acordo com a presidente da CJA, advogada Fernanda Catarina, “o objetivo do debate é conscientizar os eleitores e estimular o comportamento ético e fiscalizador do cidadão ao votar.”

Durante o evento, a ser realizado com apoio da Escola Superior da Advocacia no Acre (ESA/AC), Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), também será lançado diversos informativos nas redes sociais de conscientização sobre as eleições 2018.

Para participar do debate, com certificação de 3h, é necessário realizar inscrição no site www.oabac.org.br e levar um brinquedo para doação.

Serviço

O Novo Marco Legal para as Eleições 2018;

Data: 5 de setembro de 2018;

Local: OAB/AC;

Horário: 19h;

Inscrição: www.oabac.org.br;

Entrada: Brinquedo para doação.