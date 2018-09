Milhares foram receber Bolsonaro, numa euforia coletiva

Falo de cátedra, sem achismo, acompanho atos políticos no Acre desde o governo Wanderley Dantas. E lá se vão décadas! Já acompanhei no aeroporto chegadas de candidatos a governador do Acre e a presidente pelo PT, MDB, PSDB, PP e etc, e nunca vi nada que chegasse perto da multidão entusiasta e do número de carros e motos que participaram da carreata de ontem do candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL). E com uma diferença abissal: ninguém foi trazido dos bairros em ônibus pagos por candidatos, não houve distribuição de lanches, estavam lá à própria custa. Não tinha cargo de confiança. Não foi dado cota de gasolina, enfim, foi uma manifestação espontânea. E nada se aproximou também do fanatismo, parece que estava chegando o Messias salvador. Aos gritos de Mito, Fora PT, todos queriam registrar o momento com seus celulares, tocar nele, era uma multidão extasiada. Chamou atenção a presença de jovens na faixa dos 17, 18 anos, muitas mulheres, casais, velhos, velhas, embora majoritário, não era um público só masculino. O entusiasmo maior vinha das mulheres. Impressionante!. Não entro na discussão das suas bandeiras. Falo da grandiosidade do ato. Mas fala o que a maioria da população brasileira conservadora quer ouvir. Fala os que cansaram da esquerda querem escutar. O que o público evangélico quer ouvir. Fala para a massa e despreza as minorias. O fenômeno Jair Bolsonaro é o rescaldo do descrédito total dos grandes partidos que já governaram o Brasil. A imprensa tem mostrado que aonde ele chega é recebido por multidões. O que aconteceu na Capital pode ser interpretado também como um cansaço de um mesmo grupo político que há 20 anos governa o Acre. Se a massa presente na carreata de ontem vai votar no candidato bolsolnarista Coronel Ulisses Araújo (PSL), no Gladson Cameli (PROGRESSISTA); não sei, mas de uma coisa tenho convicção plena: não votarão no candidato do PT ao governo. Quem foi para a manifestação era contra o PT. Um mau sinal ao candidato petista ao governo. E um alento para a oposição nesta eleição para o governo estadual.

FORÇA DAS REDES SOCIAIS

Toda essa mobilização do Jair Bolsonaro (PSL) aconteceu através das redes sociais, que ocupam nesta eleição o papel do meio mais poderoso que os candidatos têm em mãos para levar avante as suas mensagens e chegar aos rincões do Acre. Sejam nos grupos, no Facebook ou pelos Sites. Eu recebo, normalmente, informações diárias sobre fatos políticos, pedidos de espaço na coluna, que vêm dos municípios mais distantes. Virou instrumento poderoso na campanha. Esta eleição no Acre entra em dois momentos: antes e depois das redes sociais.

FRASES DE EFEITO

Jair Bolsonaro (PSL) é um especialista em frases que cativam o eleitorado. Brada contra o aborto, pela diminuição da maioridade penal, por condecoração aos policiais que matam bandidos, guerra contra o crime, contra o casamento gay e diz que, o 13 representa o Capeta.

BANDEIRA DE ISRAEL

Uma observação que precisa ser registrada na presença do candidato Jair Bolsonaro (PSL), no Acre: no carro de som portava bandeiras do Brasil e de Israel. Ao portar a bandeira dos judeus cativa o público evangélico, que tem Israel como uma terra sagrada que dever ser venerada.

O QUE PASSAVA POR SUA CABEÇA?

Queria saber o que passava pela cabeça do ex-senador Anibal Diniz (PT) ao ser xingado com toda sorte de palavrões quando saiu do aeroporto e teve que cruzar a multidão. Imagino que deveria estar pensando: a que ponto chegou o projeto do PT, que um dia foi amado no Acre?

DIFÍCIL DE AFIRMAR

Não sei se a exposição do candidato ao governo, Coronel Ulysses Araújo (PSL), ao lado do líder das pesquisas para a presidência, Jair Bolsonaro (PSL), vai fazer decolar a sua candidatura, que apareceu com 10% na última pesquisa, distante dos adversários na dianteira. Uma boa dúvida!

UMA MÁXIMA DAS ELEIÇÕES

Uma máxima das últimas eleições no Acre é que os candidatos que disputaram mandatos de prefeito e governador pela chamada terceira via nunca conseguiram decolar. Vamos ver como virão as próximas pesquisas, que registrarão os efeitos da passagem do Bolsonaro pelo Estado.

SANTA DE CASA NÃO FAZ MILAGRE

Não é preciso ter bola de cristal, jogar búzios, tarô, para prever que o candidato Jair Bolsonaro (PSL) vai dar aqui, uma surra de votos na candidata da terra, Marina Silva (REDE). No Acre, segue o jogo de que em eleição presidencial, santo de casa não faz milagre. No caso, a santa.

NINGUÉM É DONO DO ÍNDIO

Houve manifestações nas redes sociais em protesto contra a presença de índios no ato político do Jair Bolsonaro (PSL) ao seu lado. Ninguém é dono dos índios. São livres para votar. Ou não? Terão que ser tutelados para escolher um candidato? Que defesa da liberdade indígena é esta?

COLANDO NA FESTA

Na carreata foram vistos muitos carros com fotos do candidato a governador, senador Gladson Cameli (PROGRESSISTA), numa prova que também são eleitores do Jair Bolsonaro (PSL). Bobagem de aliados do Coronel Ulisses (PSL), pensar que quem estava ali era por sua causa.

FOTO ESTAMPADA

Quem foi visto no aeroporto trajando uma camisa com a imagem do Bolsonaro (PSL) foi o candidato a deputado estadual, vereador Roberto Duarte (MDB), muito cumprimentado.

NÃO ESTAMOS NUMA DEMOCRACIA?

Numa democracia quando você está no pleno gozo dos direitos políticos pode votar ou ser votado como candidato. Não vejo a candidatura do Jair Bolsonaro fora deste contexto. Quem não concordar com as suas idéias é só não referendar seu nome na urna. Não entendo por qual razão transformaram isso numa guerra de agressões verbais. Cada um no seu caminho.

É PARA SE PREOCUPAR

Quem é para se preocupar com a multidão que foi sábado ao aeroporto é o candidato a governador pelo PT, Marcus Alexandre, isso aconteceu na Capital, seu maior reduto político.

SUMIDO DA CAMPANHA

Quem anda sumido da campanha de deputado federal é o candidato Eber Machado (PDT), que parece que deu aquela de cavalo paraguaio, disparou na largada e na reta final cansou. É isso?

NÃO GANHA EM UM

As projeções políticas mostram que o candidato Marcus Alexandre (PT) tende a perder em todos os municípios do Vale do Juruá, é o que as pesquisas têm mostrado até aqui.

PROTESTO NATURAL

Um pequeno grupo de dez “feministas” foi protestar em frente ao hotel em que se hospedava o Jair Bolsonaro. Protesto válido. Mas foi tão diminuto, tão diminuto, quanto foi ineficaz.

NÃO SOBE MAIS

Se o candidato a governador pelo PSL, Ulysses Araújo, não decolar nas próximas pesquisas é porque não vai conseguir polarizar no andar de cima. Tem pouco tempo. O Bolsonaro é a sua bala de prata.

ATÉ NO PROGRAMA

Até no primeiro programa os candidatos às duas vagas para senador se equivaleram. Bem produzidos os programas do Jorge Viana (PT), Márcio Bittar (MDB), Sérgio Petecão (PSD), Ney Amorim (PT) e Minoru Kinpara (REDE). Na disputa o quadro ainda continua bem embolado.

DESCOLAMENTO GERAL

Tenho visto vários santinhos de candidatos a deputados estaduais. Fui por curiosidade, conferir se tinham os nomes dos dois candidatos a senadores. Em três deles tinham os nomes. Em oito não estava nenhum dos nomes para o Senado. E em cinco apenas um nome.

LEI DO MURICI

Na campanha política é a Lei de Murici, na reta final, cada um que cuide de si. Os estaduais se queixam de não terem recebido a “ajuda” que esperavam para tocar as suas campanhas.

ADESÃO FECHADA

Será anunciada esta semana a adesão de um partido nanico da FPA à candidatura de Márcio Bittar (MDB) para senador. Como a porteira foi aberta, onde passa um boi passa uma boiada.

DÚVIDAS DA CAMPANHA

Não dá para dizer com exatidão quantos deputados federais elegerá cada coligação. Tudo vai depender ou não da coligação do PDT e a do PSL-PSC, eleger ou um Federal. Este é o nó górdio.

COMEÇA SE VISLUMBRAR

Na disputa das oito vagas para deputado federal já dá para se notar os candidatos que começam se destacar. São aqueles que deixaram para colocar na rua a campanha por último. Os que saem já na pré-campanha gastando o café do bule, geralmente, são engolidos.

BELO TRABALHO

Sou fã do trabalho da protetora de animais Maura Akino. É maravilhoso o amor pelos animais.

AO AMIGO TINEL

Tinel Macedo é aquilo que chamamos de uma figura do bem. Somos amigos e nunca discutimos política. Dele ouvi muito gozações sobre o meu Fluminense. Ele é Botafogo. Desejo ao querido Tinel a sua pronta recuperação no tratamento a que se submete em São Paulo.

NÃO É UMA GUERRA

A campanha política terminará em pouco mais de 30 dias. O que temos é o ápice da democracia, em que o eleitor escolhe o seu candidato de forma livre e soberana. Por isso, não vejo sentido na troca de ofensas pessoais entre os grupos defensores das candidaturas a governador, como está acontecendo nas redes sociais. Volto repetir. Mesmo porque, este tipo conduta não vai ganhar votos extras para os seus candidatos e nem convencer quem já tem o seu candidato mudar a escolha. As redes sociais estão tendo nesta eleição o papel mais importante na divulgação das candidaturas, por isso é que devem ser ocupadas pelas propostas.