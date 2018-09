MBL e fãs de Bolsonaro vão protestar contra o PT e Sebastião no dia 07 de setembro

Integrantes do MBL, do movimento Direita Acre e fãs do candidato à Presidência da República Jair Messias Bolsonaro (PSL) prometem realizar uma manifestação no desfile da Independência, no dia 07 de Setembro, próxima sexta-feira, em Rio Branco.

O desfile está marcado para iniciar às 8h da manhã na avenida Getúlio Vargas, no Centro de Rio Branco. No palanque de autoridades deverão comparecer o governador Sebastião Viana, parlamentares e autoridades do Judiciário.

A ideia dos manifestantes é entrar na avenida com bandeiras do Brasil, camisas com foto de Jair Bolsonaro, cartazes e aproveitar a presença do governador petista para protestar contra o PT e o governo local.

A mobilização para o ato ocorre desde a noite deste domingo, 02, em grupos de WhatsApp. Os organizadores falam em realizar um protesto pacífico.